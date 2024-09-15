Помощь врачей

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Сентябрь
В массовом ДТП с участием «маршрутки» и двух «легковушек» пострадала 6-летняя омичка
15 сентября, 08:37
Июль
Омские врачи поставили на ноги 82-летнюю пенсионерку с переломом шейки бедра
В травматологическом отделении №4 КМХЦ провели операцию пожилой жительнице Знаменского района. Пенсионерка сломала шейку бедра, упав с табурета.
9 июля, 11:51
Май
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собаки на ребенка в Омске
19 мая, 15:50
Апрель
Доставлен в больницу. 6-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Омске
Переход дороги в неположенном месте стал причиной ДТП.
7 апреля, 09:21
Март
Памятная акция, спасение пациентки и рекорд игрока «Авангарда». Омск сегодня
25 марта, 14:32
Сломала бедро. Омские врачи вернули возможность ходить 99-летней пациентке
Сложную операцию провели хирурги-травматологи Городской клинической больницы №1 им. Кабанова.
19 марта, 09:51
Нужна медпомощь. 14-летняя школьница попала под колеса автофургона в Омской области
Сотрудники ГАИ проводят проверку.
17 марта, 07:42

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