gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Террорист

Выбрать дату
Март
В следком поступило 143 заявления о пропаже людей после теракта в «Крокусе»
На месте происшествия продолжают работать следователи, ситуацию контролирует глава СК Александр Бастрыкин.
27 марта, 15:12
Врачи сделали все возможное. Умер еще один пострадавший во время теракта в «Крокусе»
27 марта, 11:31
Не соответствует реальности. Полиция опровергла информацию о стрельбе в омской «Меге»
27 марта, 09:59
Разные мнения. Зачем в России хотят вернуть смертную казнь
27 марта, 09:30
Вырубка деревьев, лжетеракт в аэропорту и падение в колодец. Омск сегодня
26 марта, 14:40
В Москве спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити холле»
Сегодня, 26 марта, сотрудники МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в здании.
26 марта, 14:21
Памятная акция, спасение пациентки и рекорд игрока «Авангарда». Омск сегодня
25 марта, 14:32
Февраль
Читал о взрывчатке и минах. Осужден задержанный в Омске пособник террористов
Мужчина спонсировал преступную группировку и готовился выехать в Сирию, но по пути в России был разоблачен.
20 февраля, 05:44
Январь
Омский суд признал законным арест белоруса, обвиняемого в теракте
Сегодня, 15 января, Омский областной суд рассмотрел жалобу по делу 52-летнего обвиняемого.
15 января, 11:36
Декабрь 2023
В целях устрашения. Суд наказал омича, который поджигал автомобили с символикой «Z»
27 декабря 2023, 09:12
Отсутствие отопления, взрыв на заправке и подрыв поезда. Омск сегодня
9 декабря 2023, 13:45

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика