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Сложная операция

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2024
Памятная акция, спасение пациентки и рекорд игрока «Авангарда». Омск сегодня
25 марта, 14:32
«Мы решили рискнуть». Омские врачи спасли пациентку от тромбоэмболии легочной артерии
25 марта, 13:20
Сломала бедро. Омские врачи вернули возможность ходить 99-летней пациентке
Сложную операцию провели хирурги-травматологи Городской клинической больницы №1 им. Кабанова.
19 марта, 09:51
2023
Омские врачи спасли от голодной смерти пациентку, похудевшую на 40 килограммов
Женщина восемь лет не могла нормально питаться.
11 августа 2023, 13:09
Стрельба по дому, отключение электричества в ураган и отрубленная кисть. Омск за день
21 июня 2023, 14:30
Собирали по кусочкам. Омич отрубил себе кисть циркулярной пилой
Теперь пациент будет проходить длительный восстановительный период, чтобы кисть вновь заработала как прежде.
21 июня 2023, 10:19
Рука висела на костях. В Омске школьник ударился об дверь на репетиции сценки
В руку мальчика попало стекло, из-за чего он повредил все сухожилия.
11 мая 2023, 08:41
Омские хирурги спасли от ампутации руки 90-летнюю пациентку
Пожилая омичка поступила в стационар с острым артериальным тромбозом.
10 февраля 2023, 06:43
2022
Омские врачи за час избавили пациента от длительной боли в животе
Мужчина жаловался на боль в течение семи месяцев.
10 декабря 2022, 04:52
С таким затягивать нельзя. Хирурги омской больницы экстренно спасли жизнь омичке
Врачи провели операцию в два этапа.
8 сентября 2022, 08:09

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