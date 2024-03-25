«Мы решили рискнуть». Омские врачи спасли пациентку от тромбоэмболии легочной артерии

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Проблемы с тромбами начались у омички еще летом. В августе у нее случился тромбоз глубоких вен на правой ноге. При этом, она никак не ощущала изменений в организме и не лечилась. Через какое-то время тромб смог подняться из подколенной в паховую область, после чего образовалась флотация — фрагмент тромба, который свободно плавал в кровотоке. Врачи отмечают, что такие тромбы наиболее опасны и могут оторваться в любой момент.
После пациентка проходила трехмесячную терапию, которая помогла бы «закрепить» тромб у сосудистой стенки. Однако улучшений так и не произошло, более того, состояние женщины ухудшилось. «Свободный» фрагмент тромба увеличился и поднялся до подвздошной части, омичку пришлось доставить в Областную клиническую больницу.
За ее жизнь начали бороться хирурги. После результатов анализов пациентки врачи поняли, что требуется экстренное вмешательство. Было два возможных варианта действий: первый — поставить кава-фильтр. Такой способ имел значительные риски. Второй вариант — перевязать вены выше тромба, но и здесь была опасность: повредив кровоток, можно было привести омичку к инвалидности и посттравматической болезни.
«Этого не хотелось допускать, но мы решили рискнуть. И выполнить операцию по удалению тромба без перевязки вены и без установки фильтра. Под контролем УЗИ сделали надрез в паху без общего наркоза, чтобы пациентка была в сознании и в контакте с нами, после чего удалось полностью удалить тромб», — рассказал сосудистый хирург Областной клинической больницы Максим Герасименко.
Напомним, что ранее омские врачи вернули 99-летней пациентке возможность ходить после перелома бедра.