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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Омские врачи спасли пациентку от тромбоэмболии легочной артерии

«Мы решили рискнуть». Омские врачи спасли пациентку от тромбоэмболии легочной артерии

25 марта 2024, 13:20
Фото: Минздрав Омской области

Омские врачи спасли пациентку от тромбоэмболии легочной артерии

Женщина страдала от тромбов еще с прошлого лета, терапия не смогла решить проблему и врачам пришлось идти на крайние меры.

Проблемы с тромбами начались у омички еще летом. В августе у нее случился тромбоз глубоких вен на правой ноге. При этом, она никак не ощущала изменений в организме и не лечилась. Через какое-то время тромб смог подняться из подколенной в паховую область, после чего образовалась флотация — фрагмент тромба, который свободно плавал в кровотоке. Врачи отмечают, что такие тромбы наиболее опасны и могут оторваться в любой момент.

После пациентка проходила трехмесячную терапию, которая помогла бы «закрепить» тромб у сосудистой стенки. Однако улучшений так и не произошло, более того, состояние женщины ухудшилось. «Свободный» фрагмент тромба увеличился и поднялся до подвздошной части, омичку пришлось доставить в Областную клиническую больницу.

За ее жизнь начали бороться хирурги. После результатов анализов пациентки врачи поняли, что требуется экстренное вмешательство. Было два возможных варианта действий: первый — поставить кава-фильтр. Такой способ имел значительные риски. Второй вариант — перевязать вены выше тромба, но и здесь была опасность: повредив кровоток, можно было привести омичку к инвалидности и посттравматической болезни.

«Этого не хотелось допускать, но мы решили рискнуть. И выполнить операцию по удалению тромба без перевязки вены и без установки фильтра. Под контролем УЗИ сделали надрез в паху без общего наркоза, чтобы пациентка была в сознании и в контакте с нами, после чего удалось полностью удалить тромб», — рассказал сосудистый хирург Областной клинической больницы Максим Герасименко.

Напомним, что ранее омские врачи вернули 99-летней пациентке возможность ходить после перелома бедра.

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