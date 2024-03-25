«Мы решили рискнуть». Омские врачи спасли пациентку от тромбоэмболии легочной артерии

Проблемы с тромбами начались у омички еще летом. В августе у нее случился тромбоз глубоких вен на правой ноге. При этом, она никак не ощущала изменений в организме и не лечилась. Через какое-то время тромб смог подняться из подколенной в паховую область, после чего образовалась флотация — фрагмент тромба, который свободно плавал в кровотоке. Врачи отмечают, что такие тромбы наиболее опасны и могут оторваться в любой момент.