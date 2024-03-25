Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

огненная картина

«Омск. Скорбим. 22.03.24». Сотни омичей почтили память погибших в «Крокусе»

25 марта 2024, 03:44
Фото: Ирина Ивахова / Пресс-служба Минспорта Омской области
огненная картина

Омичи в память погибших при теракте создали огненную картину

По указу президента России Владимира Путина 24 марта был объявлен днем общенационального траура. В этот день по всей стране прошли памятные акции.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал самым страшным в России после Беслана. Тогда в результате трагедии погибли 334 человека, а теперь, по последним данным, в результате стрельбы и пожара погибло 137 человек и еще 180 пострадало.

В пресс-службе Министерства спорта Омской области сообщили, что омичи провели памятную акцию, чтобы почтить память погибших и поддержать родственников жертв теракта и пострадавших. Молодые люди создали на территории Омской крепости огненную картину «Омск. Скорбим. 22.03.24».

«Мы не можем остаться в стороне, поэтому сегодня решили почтить память погибших и, конечно, пожелать благополучия и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. А еще хотим сказать, что мы едины и нас никто не сломит!» — отметил зампредседателя совета регионального отделения Движения Первых Самат Муканов.
огненная картинаогненная картина
огненная картинаогненная картина
огненная картина
Фото: Ирина Ивахова / Пресс-служба Минспорта Омской области

В акции участвовали представители Движения Первых, РСО, Народного фронта, а также волонтеры МыВместе, волонтеры Ресурсного центра развития добровольчества и волонтеры Победы.

Владимир Путин объявил 24 марта днем траура после теракта в Подмосковье
Узнать подробнее
Читайте также:
СМИ сообщили о задержании предполагаемых причастных к теракту в Подмосковье«Жуткая трагедия». Первые лица Омской области высказались о теракте в Подмосковье
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Молодежь#Пострадавшие#Акция#Новости#Траур#Погибшие#Волонтеры#Память#Теракт#Народный фронт#Теракт в «Крокус сити холл»
Подпишитесь
Поезжайте в Краснодар. Омская академия «Авангард» разгонит второй состав своих команд
Сегодня, 07:18
Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ
Сегодня, 10:35
Новые лица. В министерствах Омской области произошел ряд важных назначений
Сегодня, 09:45
Новые жертвы. Следственный комитет России сообщил о новых погибших в теракте 22 марта
Вчера, 14:18
Правительство Омской области закупит венки и наградные букеты почти на полмиллиона
Сегодня, 04:39
"