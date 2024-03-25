«Омск. Скорбим. 22.03.24». Сотни омичей почтили память погибших в «Крокусе»

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:51
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал самым страшным в России после Беслана. Тогда в результате трагедии погибли 334 человека, а теперь, по последним данным, в результате стрельбы и пожара погибло 137 человек и еще 180 пострадало.
В пресс-службе Министерства спорта Омской области сообщили, что омичи провели памятную акцию, чтобы почтить память погибших и поддержать родственников жертв теракта и пострадавших. Молодые люди создали на территории Омской крепости огненную картину «Омск. Скорбим. 22.03.24».
«Мы не можем остаться в стороне, поэтому сегодня решили почтить память погибших и, конечно, пожелать благополучия и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. А еще хотим сказать, что мы едины и нас никто не сломит!» — отметил зампредседателя совета регионального отделения Движения Первых Самат Муканов.
В акции участвовали представители Движения Первых, РСО, Народного фронта, а также волонтеры МыВместе, волонтеры Ресурсного центра развития добровольчества и волонтеры Победы.