gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Терроризм

Выбрать дату
Ноябрь
Российские компании увеличили расходы на страхование от терроризма
В условиях новых рисков страховые компании пересмотрели условия выплат, что привело к значительному увеличению лимитов для крупных и средних предприятий.
20 ноября, 09:12
Сентябрь
Дефицит врачей, поджег вертолета и беды с отоплением. Главные темы недели
29 сентября, 10:59
Призывал к насилию. Омский суд наказал иностранца за оправдание терроризма
В Омске вынесли приговор иностранцу, который призывал людей к терроризму на своей странице в соцсети. Мужчине назначили наказание в виде двух с половиной лет тюрьмы.
6 сентября, 04:25
Август
Во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова: что известно
25 августа, 03:40
На омича завели уголовное дело из-за комментариев в украинских пабликах
Молодой человек обвиняется в оправдании терроризма. В лучшем случае мужчине грозит денежный штраф, а в худшем — срок в колонии
16 августа, 07:21
Омич проведет три года в колонии за оправдание действий «норвежского стрелка»
9 августа, 09:13
Июль
«Это катастрофа». Омичка пожаловалась на старт благоустройства Сквера Дружбы народов
22 июля, 05:22
В Омске и Новосибирске поймали пособников международной террористической организации
15 июля, 07:47
Вместо вуза. В Омске выпускника школы отправили в СИЗО за призывы к терроризму
Молодой человек оправдывал незаконные действия и призывал их совершать.
1 июля, 14:21
Июнь
Террористы атаковали Махачкалу и Дербент: что известно на данный момент
24 июня, 02:57
Май
Захватите документы. В Омске пройдут двухдневные антитеррористические учения
21 мая, 03:30
Апрель
В Омске задержали подростка, который рассылал ложные сообщения о терактах за деньги
Омский подросток рассылал сообщения на телефоны друзей и знакомых, за что получал денежное вознаграждение, теперь ему грозит уголовное наказание.
12 апреля, 10:59
Март
В следком поступило 143 заявления о пропаже людей после теракта в «Крокусе»
На месте происшествия продолжают работать следователи, ситуацию контролирует глава СК Александр Бастрыкин.
27 марта, 15:12
Врачи сделали все возможное. Умер еще один пострадавший во время теракта в «Крокусе»
27 марта, 11:31
Не соответствует реальности. Полиция опровергла информацию о стрельбе в омской «Меге»
27 марта, 09:59
Разные мнения. Зачем в России хотят вернуть смертную казнь
27 марта, 09:30
В Москве спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити холле»
Сегодня, 26 марта, сотрудники МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в здании.
26 марта, 14:21
Памятная акция, спасение пациентки и рекорд игрока «Авангарда». Омск сегодня
25 марта, 14:32
Путин выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус сити холле». Главное
23 марта, 13:22
Срочно. СМИ сообщили о задержании предполагаемых причастных к теракту в Подмосковье
23 марта, 07:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика