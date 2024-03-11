Исчезновение транспортных карт, неделя без света и пьяные птицы. Омск сегодня

Омичи начали замечать на городских улицах обездвиженных птиц — свиристелей. Они наедаются переохлажденных забродивших ягод, после чего на какое-то время впадают в спячку. Такая картина наблюдается каждый год. В управлении по охране животного мира объяснили, что птицы падают на землю не из-за опьянения, а из-за перенасыщения холодными ягодами. Первый вариант, конечно, тоже вероятен, но в меньшей степени. Чтобы уберечь свиристелей от опасности, их стоит аккуратно переложить на газон. Делать это необходимо в перчатках.