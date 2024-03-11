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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

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Исчезновение транспортных карт, неделя без света и пьяные птицы. Омск сегодня

11 марта 2024, 14:38
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичам сообщили, когда вернутся исчезнувшие из киосков проездные карты «Омка»

В киосках «Дилижанс», где раньше омичи приобретали проездные карты, неожиданно перестали продавать «Омку». Интересно, что из магазинов исчезли только гражданские проездные. Сотрудница павильона «Дилижанс» рассказала, что на муниципальном предприятии «Пассажирсервис» не успели выпустить новую партию проездных, у компании, которая занимается печатью, закончился пластик. Теперь «Омка» будет доступна к покупке только в двадцатых числах марта.

Проблемы с поставками. В киосках «Дилижанс» резко исчезли проездные карты «Омка»
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Новость №2. Жильцы садовых товариществ Центрального округа Омска вторую неделю сидят без света

Жители садовых товариществ «Дружба» и «Степняк-1», расположенных в Центральном округе Омска, уже две недели живут без света. На ситуацию они пожаловались в социальных сетях. В комментариях под постом на сообщение о проблеме отреагировало АО «Омскэлектро». В компании омичам посоветовали обращаться в правления садоводств, так как электрические сети принадлежат именно им.

«Кому жаловаться?»: жильцы двух омских СНТ вторую неделю сидят без света
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Новость №3. На улицах Омска начали появляться «пьяные» свиристели

Омичи начали замечать на городских улицах обездвиженных птиц — свиристелей. Они наедаются переохлажденных забродивших ягод, после чего на какое-то время впадают в спячку. Такая картина наблюдается каждый год. В управлении по охране животного мира объяснили, что птицы падают на землю не из-за опьянения, а из-за перенасыщения холодными ягодами. Первый вариант, конечно, тоже вероятен, но в меньшей степени. Чтобы уберечь свиристелей от опасности, их стоит аккуратно переложить на газон. Делать это необходимо в перчатках.

Сезон пьяных птиц. Омичи начали замечать на улицах города обездвиженных свиристелей
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