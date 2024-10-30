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Отключение света

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Октябрь
Работали всю ночь. В Оконешниковском районе после обрыва восстановили электричество
30 октября, 03:38
Сентябрь
Авария на сетях. В омских Нефтяниках внезапно отключили свет
16 сентября, 07:55
Июль
В Омске целый микрорайон остался без света
29 июля, 02:26
Июнь
Вечер при свечах. Омичам пришлось сидеть без света шесть часов подряд
Электроснабжение отключили в одном из округов.
24 июня, 08:52
«Сверкает молния в ночи». Омичам показали удивительные фото и видео ночной грозы
17 июня, 04:10
Март
Исчезновение транспортных карт, неделя без света и пьяные птицы. Омск сегодня
11 марта, 14:38
Февраль
Куда звонить, если отключили свет в Омской области: номера телефонов экстренных служб
28 февраля, 04:27
Январь
Да будет свет! В омский подземный переход вернулось электричество
Работы по восстановлению света в подземном переходе на улице Щербанева провело БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».
25 января, 12:58
Омский суд защитил права сельчанки, оставшейся без электричества в отопительный сезон
Жительница села Богословка Омского района обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Омская энергосбытовая компания».
17 января, 05:05
Масштабное отключение света, школы без еды и победа «Авангарда». Омск сегодня
10 января, 14:09
Да будет свет! Работа подстанции «Таврической» вернулась в обычный режим
10 января, 13:56
«Энергетики продолжают работу». В районы Омской области начал возвращаться свет
Об этом сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
10 января, 13:25
Берите трубки. Омичам напомнили, куда звонить при отключении света
10 января, 13:15
Хоценко поручил министру энергетики срочно выехать на вышедшую из строя подстанцию
10 января, 13:01
Потухший город. Известна причина отключения света в Омске
10 января, 12:37
Затронуло ТЦ и заправки. На Левом берегу Омска произошло масштабное отключение света
10 января, 12:11

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