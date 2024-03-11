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иллюстрация

Проблемы с поставками. В киосках «Дилижанс» резко исчезли проездные карты «Омка»

11 марта 2024, 07:08
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам сообщили, когда вернутся к продаже проездные карты «Омка»

Новую партию электронных проездных не могут изготовить из-за отсутствия пластика.

В омских киосках «Дилижанс», где распространяются электронные проездные, перестали продавать транспортные карты «Омка». Это касается только гражданских проездных. Остальные виды проездных карт доступны для покупки.

Сотрудница в павильоне «Дилижанс» рассказала, что на муниципальном предприятии «Пассажирсервис» не успели напечатать новую партию проездных. Теперь «Омка» будет доступна к продаже только в двадцатых числах марта.

Оказалось, что у компании, которая выпускала проездные, закончился пластик. В свободной продаже осталось всего 14 гражданских проездных в киоске на улице 2-й Дачной. Об этом сообщает «Омск-информ».

«По городу вы и не найдете. Уже месяц проблемы с поставками. У транспортной компании закончился пластик», — уточнили в компании «Дилижанс».

Ранее омичи не могли пополнить карту «Омка» через интернет. В омском дептрансе объяснили, что всему виной кратковременный сбой.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Проездные#Омка#Пассажирсервис
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