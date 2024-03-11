Проблемы с поставками. В киосках «Дилижанс» резко исчезли проездные карты «Омка»

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В омских киосках «Дилижанс», где распространяются электронные проездные, перестали продавать транспортные карты «Омка». Это касается только гражданских проездных. Остальные виды проездных карт доступны для покупки.
Сотрудница в павильоне «Дилижанс» рассказала, что на муниципальном предприятии «Пассажирсервис» не успели напечатать новую партию проездных. Теперь «Омка» будет доступна к продаже только в двадцатых числах марта.
Оказалось, что у компании, которая выпускала проездные, закончился пластик. В свободной продаже осталось всего 14 гражданских проездных в киоске на улице 2-й Дачной. Об этом сообщает «Омск-информ».
«По городу вы и не найдете. Уже месяц проблемы с поставками. У транспортной компании закончился пластик», — уточнили в компании «Дилижанс».