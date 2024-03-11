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Омичи начали замечать на улицах города обездвиженных свиристелей

Сезон пьяных птиц. Омичи начали замечать на улицах города обездвиженных свиристелей

11 марта 2024, 14:16
Фото: Управление по охране животного мира

Омичи начали замечать на улицах города обездвиженных свиристелей

Птицы едят забродившие холодные ягоды и впадают в спячку.

Сообщение об обездвиженных птицах, которые лежат на городских улицах, появилось в паблике «ЧП Омск». Свиристели наедаются переохлажденных забродивших ягод, после чего на какое-то время впадают в спячку. В таком состоянии они беспомощны, и, чтобы уберечь их от опасности, птиц стоит аккуратно переложить на газон. Делать это необходимо в перчатках.

«Прошу вас не убивать и не выбрасывать их, не наступать на них, а переместить на газон или другое безопасное место, где они смогут прийти в себя и улететь. Ваше действие поможет им выжить», — написал автор поста.

Такая картина наблюдается каждый год. В управлении по охране животного мира объяснили, что птицы падают на землю не из-за опьянения, а из-за перенасыщения холодными ягодами. Первый вариант, конечно, тоже вероятен, но в меньшей степени.

«Теоретически, птицы могут пьянеть, наевшись забродивших ягод, но поскольку они постоянно кормятся ягодами, то физиологически у птиц переработка спирта с помощью алкогольдегидрогеназы происходит более интенсивно — они меньше пьянеют. По наблюдениям орнитологов, птицы впадают в оцепенение и падают в снег из-за того, что съедают много холодных ягод на морозе», рассказали в ведомстве.
Фото: Скриншот «ЧП Омск»
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#Омск#Омская область#Новости#Ягоды#Сезон ягод#Птица#Птицы#Свиристели#Анастасия Баянова
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