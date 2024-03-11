Сезон пьяных птиц. Омичи начали замечать на улицах города обездвиженных свиристелей

Сообщение об обездвиженных птицах, которые лежат на городских улицах, появилось в паблике «ЧП Омск». Свиристели наедаются переохлажденных забродивших ягод, после чего на какое-то время впадают в спячку. В таком состоянии они беспомощны, и, чтобы уберечь их от опасности, птиц стоит аккуратно переложить на газон. Делать это необходимо в перчатках.