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Свет

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2024
Работали всю ночь. В Оконешниковском районе после обрыва восстановили электричество
30 октября, 03:38
Щуки-гиганты, Нефтяники без света и обрушение авариного дома. Омск сегодня
16 сентября, 15:21
Где и когда отключат воду. Омичам рассказали, как посмотреть графики самостоятельно
26 августа, 05:07
В Омске целый микрорайон остался без света
29 июля, 02:26
Исчезновение транспортных карт, неделя без света и пьяные птицы. Омск сегодня
11 марта, 14:38
Да будет свет! В омский подземный переход вернулось электричество
Работы по восстановлению света в подземном переходе на улице Щербанева провело БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».
25 января, 12:58
Омский суд защитил права сельчанки, оставшейся без электричества в отопительный сезон
Жительница села Богословка Омского района обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Омская энергосбытовая компания».
17 января, 05:05
Масштабное отключение света, школы без еды и победа «Авангарда». Омск сегодня
10 января, 14:09
«Энергетики продолжают работу». В районы Омской области начал возвращаться свет
Об этом сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
10 января, 13:25
2023
После вмешательства прокуратуры в омском поселке Армейский поведут наружное освещение
Прокуратура Ленинского округа обязала департамент строительства обеспечить поселок наружным светом.
15 ноября 2023, 10:38
Без света и воды. Черлак в Омской области на один день останется без услуг
В населенном пункте пройдут плановые работы на местной электростанции.
30 октября 2023, 05:59
А как ходить? В омском метро без объяснений и предупреждений отключили свет
14 сентября 2023, 12:36
2022
Кладбище животных, новогодняя инсталляция и редкое явление. Омск в понедельник
21 ноября 2022, 13:58

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