«Кому жаловаться?»: жильцы двух омских СНТ вторую неделю сидят без света

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Жители товариществ «Дружба» и «Степняк-1» в Центральном округе Омска пожаловались в социальных сетях на отсутствие электричества. Как выяснилось, омичи уже две недели живут без света.
«Здравствуйте, кому можно пожаловаться? Нет света вторую неделю! А здесь живут люди с детьми. Не могут решить, в чем проблема, либо просто не хотят», — сообщается в посте «Омск ВК».
После этого АО «Омскэлектро» ответило в комментариях к посту, что по всем вопросам электроснабжения жильцам необходимо обращаться в правления садоводств.
«Электрические сети принадлежат садоводствам „Дружба“ и „Степняк“», — пояснили в «Омскэлектро».
Также омичи в комментариях предложили жильцам приобрести генератор на случай подобных ситуаций, однако такой вариант требует значительных затрат из-за высоких цен на бензин.