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Published Сегодня, 03:26

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иллюстрация

«Кому жаловаться?»: жильцы двух омских СНТ вторую неделю сидят без света

11 марта 2024, 03:26
Фото: Город55
иллюстрация

Жильцы Центрального округа Омска вторую неделю сидят без света

До сих пор не ясно, что случилось в электросетях.

Жители товариществ «Дружба» и «Степняк-1» в Центральном округе Омска пожаловались в социальных сетях на отсутствие электричества. Как выяснилось, омичи уже две недели живут без света.

«Здравствуйте, кому можно пожаловаться? Нет света вторую неделю! А здесь живут люди с детьми. Не могут решить, в чем проблема, либо просто не хотят», — сообщается в посте «Омск ВК».

После этого АО «Омскэлектро» ответило в комментариях к посту, что по всем вопросам электроснабжения жильцам необходимо обращаться в правления садоводств.

«Электрические сети принадлежат садоводствам „Дружба“ и „Степняк“», — пояснили в «Омскэлектро».

Также омичи в комментариях предложили жильцам приобрести генератор на случай подобных ситуаций, однако такой вариант требует значительных затрат из-за высоких цен на бензин.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Электричество#Социальные сети#Жалобы#Дети#Новости#Жалоба
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