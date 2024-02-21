«За что?». В Омской области неизвестный выбросил в мусорный бак пакет с щенками

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
О жуткой находке в мусорном контейнере рассказала жительница села Лузино в паблике «Инцидент Омск». По словам женщины, плач щенков в одном из баков услышал ее сын, когда шел со школы.
Придя к мусорке, из которой мальчик услышал крик, сельчанка ужаснулась. Неизвестный выбросил в контейнер черный мешок с щенятами. К моменту, когда их удалось найти, в пакете уже были и мертвые, и живые животные.
«Я не знаю, как назвать этого человека. Зачем? За что? Почему? Прошу всех и призываю к этому, если вы завели собачку — пожалуйста стерилизуйте своего питомца!», — не сдержала эмоций женщина.
Напомним, что недавно произошел еще один случай жестокого обращения с животными. У затона «Сургутка» неизвестный мужчина накормил бездомных собак содержимым из подозрительного пакета. После этого, по словам местных, бездыханные животные остались лежать на обочинах дороги.