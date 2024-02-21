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«За что?». В Омской области неизвестный выбросил в мусорный бак пакет с щенками

21 февраля 2024, 09:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области неизвестный выбросил в мусорку пакет с щенками

Животных спасла прохожая, сын которой услышал из контейнера громкий плач.

О жуткой находке в мусорном контейнере рассказала жительница села Лузино в паблике «Инцидент Омск». По словам женщины, плач щенков в одном из баков услышал ее сын, когда шел со школы.

Придя к мусорке, из которой мальчик услышал крик, сельчанка ужаснулась. Неизвестный выбросил в контейнер черный мешок с щенятами. К моменту, когда их удалось найти, в пакете уже были и мертвые, и живые животные.

«Я не знаю, как назвать этого человека. Зачем? За что? Почему? Прошу всех и призываю к этому, если вы завели собачку — пожалуйста стерилизуйте своего питомца!», — не сдержала эмоций женщина.

Напомним, что недавно произошел еще один случай жестокого обращения с животными. У затона «Сургутка» неизвестный мужчина накормил бездомных собак содержимым из подозрительного пакета. После этого, по словам местных, бездыханные животные остались лежать на обочинах дороги.

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#Омск#Омская область#Домашние животные#Животные#Новости#Защита животных#Животное#Замученное животное#Жестокое обращение с животными#Спасение животных#Анастасия Баянова
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