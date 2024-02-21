Омичи сообщили о дефиците жизненно важного лекарства от рассеянного склероза

Обратившемуся в редакцию омичу выдали лекарство 15 февраля, после трехнедельного перерыва, а вчера, 20 февраля — вторую упаковку препарата. Вчера же, 20 февраля, и пришел ответ от Росздравнадзора, однако документ датирован 14 февраля. Получается, что ответ пришел в редакцию только тогда, когда оказался по-настоящему правдив — с 20 февраля в регионе действительно нет проблем с доступом больных к «Инфибете». О дефиците препарата в ведомстве не говорят.