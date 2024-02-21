Омичи сообщили о дефиците жизненно важного лекарства от рассеянного склероза

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В начале февраля в редакцию Города55 обратился читатель с жалобой на отсутствие в аптеках Омска жизненно важного препарата «Инфибета», назначаемого при рассеянном склерозе. Лекарство пациенты получают бесплатно.
«Звонили из Госаптеки, сказали, что „Инфибета“ придет где-то в середине февраля. Либо ждите, либо берите тот интерферон, который мы вам даем. Предложили аналог. Он с меньшей дозировкой необходимого компонента (я ставлю 9.6 млн МЕ, а мне предлагают 8 млн МЕ)», — рассказал омич на условиях анонимности.
Город55 направил запрос о наличии препарата в региональный Росздравнадзор. В ведомстве сообщили, что лекарство есть в аптеках, а обращений по вопросу дефицита «Инфибеты» в этом году не поступало.
«Последний ввод в гражданский оборот лекарственного препарата „Инфибета лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 9.6 млн МЕ 1шт. (0,3 мг)“ произведен 17 января 2024 года», — сообщили в ведомстве.
Обратившемуся в редакцию омичу выдали лекарство 15 февраля, после трехнедельного перерыва, а вчера, 20 февраля — вторую упаковку препарата. Вчера же, 20 февраля, и пришел ответ от Росздравнадзора, однако документ датирован 14 февраля. Получается, что ответ пришел в редакцию только тогда, когда оказался по-настоящему правдив — с 20 февраля в регионе действительно нет проблем с доступом больных к «Инфибете». О дефиците препарата в ведомстве не говорят.
На вопросы о существующих аналогах «Инфибиты» и количестве пациентов с диагнозом рассеянный склероз в Омской области в ведомстве не ответили, переадресовав их в региональный минздрав. Город55 направил соответствующий запрос в министерство здравоохранения.
Рассеянный склероз — заболевание, при котором иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Болезнь протекает у всех по-разному: у кого-то после обострений могут начаться улучшения, по другому человеку болезнь ударяет сильнее, и за несколько лет его полностью парализует. Чаще всего им страдают люди молодого возраста. Перерыв в приеме необходимых препаратов может негативно сказаться на здоровье пациентов.