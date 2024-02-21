«Авангард» обновил рекорд клуба по победам в регулярном чемпионате КХЛ

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2023/2024 «ястребы» одержали 43 победы и лишь 18 поражений. Всего омская команда набрала 90 очков. Такой показатель позволил обновить рекорд, который был установлен почти 14 лет назад: в сезоне 2013-2014.