«Авангард» обновил рекорд клуба по победам в регулярном чемпионате КХЛ

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Новость об обновленном клубном рекорде появилась на официальной странице «Авангарда» в соцсети. Его удалось побить вчера, после победы над «Автомобилистом».
В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2023/2024 «ястребы» одержали 43 победы и лишь 18 поражений. Всего омская команда набрала 90 очков. Такой показатель позволил обновить рекорд, который был установлен почти 14 лет назад: в сезоне 2013-2014.
Кроме того, вчерашняя победа «Авангарда» позволила команде снова оказаться на первом месте в Восточной конференции, обойдя «Металлург». В матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга отличились Иван Николишин и Валентин Пьянов, я Томаш Юрчо забросил сразу две шайбы.