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«Авангард» побил собственный рекорд по победам в регулярном чемпионате КХЛ

«Авангард» обновил рекорд клуба по победам в регулярном чемпионате КХЛ

21 февраля 2024, 09:08
Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» побил собственный рекорд по победам в регулярном чемпионате КХЛ

В «регулярке» текущего сезона омская команда одержала 43 победы и набрала 90 очков.

Новость об обновленном клубном рекорде появилась на официальной странице «Авангарда» в соцсети. Его удалось побить вчера, после победы над «Автомобилистом».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2023/2024 «ястребы» одержали 43 победы и лишь 18 поражений. Всего омская команда набрала 90 очков. Такой показатель позволил обновить рекорд, который был установлен почти 14 лет назад: в сезоне 2013-2014.

Кроме того, вчерашняя победа «Авангарда» позволила команде снова оказаться на первом месте в Восточной конференции, обойдя «Металлург». В матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга отличились Иван Николишин и Валентин Пьянов, я Томаш Юрчо забросил сразу две шайбы.

Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
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