Треснувший дом, жестокие побои и нюансы общественного транспорта. Главные темы недели

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Дому меньше 10 лет, а он уже треснул? Ну, такого быть не может. Но все-таки случилось, с чем и столкнулись жители девятиэтажки на Пригородной, 23/2. Кирпичи на фасаде — лопаются, кафель на полу — треснул, но что страшнее — монолитные стены подвала тоже «украсили» трещины. И, на момент начала развития всех событий, эти жалобы были не первыми — жители боятся повторения истории с «падающим домом» на 3-1 Енисейской.
Естественно, на событие последовала реакция — на следующий день в доме появились маяки, отслеживающие расхождение трещин, а местные жители рассказали — как это, когда по соседству забивают сваи — именно со стройплощадкой ЖК «Мирапорт» местные и связывают проблемы с устойчивостью дома. Ощущения явно не из приятных — трясет как при землетрясениях. Что покажет обследование дома и установленные маяки — пока неизвестно, но жители продолжают бояться за крышу над головой:
В принципе, с жильем на этой неделе происходят какие-то неурядицы. Например, 14 февраля стало известно о сиротах, получивших новые квартиры в поселке Оконешниково. Вот только жилье новое, а здание — старое, поскольку жилплощадь им выделили в помещениях старого военкомата. До этого дом реставрировали, но спустя два года после получения квартир, отопление не держит нужную температуру, а стены в трещинах. Управляющей компании у дома, кстати, нет.
Но все-таки, шансы изменить ситуацию есть — к делу уже подключился Следственный комитет по личному поручению Бастрыкина. Позже, пресс-центра СК РФ подтвердил, что ответственные за дом лица не принимают никаких мер, чтобы улучшить условия проживания внутри. Доследственная проверка уже инициирована, а ее результаты предъявят главе Следственного комитета.
Ученика школы №142 жестоко избили одноклассники, которым не понравилось, что ребенок пожаловался на их действия. Тем более, как рассказали родственники пострадавшего, травля длится не один год. Парню сильно досталось: по словам тети мальчика, он получил рассечение лобной части головы (ребенка били об трубу) и множество побоев.
Собственно, информацией о происшествии и поделилась в социальных сетях тетя пострадавшего.
Главные странности начались чуть позже — после проверки, сотрудники УМВД установили, что избиения-то и не было: очевидцы рассказали, как мальчик, возвращаясь из школы, не заметил металлическую опору системы отопления, и с разбегу ударился о нее головой и ногой. Позже мальчик признался, что историю выдумал, чтобы привлечь внимание родителей. И вновь в социальных сетях отметилась тетя мальчика: в комментариях к сообщению пресс-службы УМВД она заявила, что дойдет до прокуратуры. По ее словам, все просто стараются замять дело.
Другая напасть произошла с ребенком на улице Крупской, в микрорайоне Прибрежный 15 февраля: пострадавший получил серьезный ожог ступни, попав в яму, образовавшуюся из-за коммунальной аварии — его пришлось доставить в больницу. В скором времени последовала и реакция силовых ведомств — Следственный комитет проводит проверку. Яма и кипяток, к сожалению, уже приводили к несчастным случаям в Омске.
Понедельник — день тяжелый, и кондуктор, которого заметили омичи на маршруте №72, это подтвердит: без крепкого словца и хмельного напитка выходить на смену он не захотел. Городская администрация отреагировала на инцидент, однако данных для выводов им оказалось недостаточно — очевидцев попросили уточнить дату и время необычного происшествия. Впрочем, некоторые омичи предположили, что это знакомый водителя, который помогал пробивать карточки.
Через несколько дней вновь поступила жалоба, но только уже на омичей и от дептранса: глава ведомства отметил, что многие омичи используют пересадочный тариф не по назначению. То есть, едут из пункта А в пункт Б, делают свои дела в пределах 45 минут и едут обратно. Как рассказал Вадим Кормилец, каждый третий омич поступает именно так.
В целом, транспортная система Омска остро нуждается в людях — тем более, когда собираются открывать новые маршруты. В частности, предполагается наладить транспортное сообщение между СТЦ «Мега» и микрорайоном «Юбилейный» (будущий маршрут № 5); железнодорожным вокзалом и микрорайоном «Зеленая река» (№ 7); а третий — свяжет торговый центр «Мега» и радиозавод имени Попова (№ 10).
Вместе с тем, на заседании Горсовета рассказали и причину недостатка рабочих рук: Сергей Фролов, глава комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, отметил что многие водители ушли в армию.