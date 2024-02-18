Треснувший дом, жестокие побои и нюансы общественного транспорта. Главные темы недели

Главные странности начались чуть позже — после проверки, сотрудники УМВД установили, что избиения-то и не было: очевидцы рассказали, как мальчик, возвращаясь из школы, не заметил металлическую опору системы отопления, и с разбегу ударился о нее головой и ногой. Позже мальчик признался, что историю выдумал, чтобы привлечь внимание родителей. И вновь в социальных сетях отметилась тетя мальчика: в комментариях к сообщению пресс-службы УМВД она заявила, что дойдет до прокуратуры. По ее словам, все просто стараются замять дело.