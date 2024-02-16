Все не так просто. В омской полиции рассказали подробности «избиения» школьника

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Полиция проводит проверку по факту избиения школьника его одноклассниками. О случившемся в социальных сетях ранее рассказала родственница пострадавшего школьника. Однако родители пострадавшего четвероклассника в полицию не обращались, уточнили в УВД Омской области.
Предварительно установлено, что никакого избиения вовсе не было. Очевидцы рассказали, как мальчик, возвращаясь из школы, не заметил металлическую конструкцию, которая удерживала трубы системы отопления, и с разбегу ударился о нее головой и ногой. После чего ему помогли подняться и проводили домой.
В итоге школьник признался, что его никто не бил, а эту историю он придумал, чтобы привлечь внимание родителей. Мама мальчика обратилась в полицию с просьбой прекратить разбирательство.
Отметим, что эту информацию в соцсетях прокомментировала родственница мальчика. Она заявила, что вышеприведенные сведения искажены. Кроме того, родители не намерены прекращать дело.
«Проверка еще не закончена. Завтра у нас экспертиза. Мама прекращать дело не собирается. И в произошедшем дети замешаны и мы будем стараться это доказать!!! Школа и ПДН выбрала удобную для них позицию и всеми силами стараются обвинить ребенка, и отбелить репутацию школы!!! Ни кто прекращать дело не собирается!!! Завтра мы в прокуратуре!!!», — написала родственница в соцсетях.