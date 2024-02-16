Все не так просто. В омской полиции рассказали подробности «избиения» школьника

Предварительно установлено, что никакого избиения вовсе не было. Очевидцы рассказали, как мальчик, возвращаясь из школы, не заметил металлическую конструкцию, которая удерживала трубы системы отопления, и с разбегу ударился о нее головой и ногой. После чего ему помогли подняться и проводили домой.



В итоге школьник признался, что его никто не бил, а эту историю он придумал, чтобы привлечь внимание родителей. Мама мальчика обратилась в полицию с просьбой прекратить разбирательство.