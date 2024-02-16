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Все не так просто. В омской полиции рассказали подробности «избиения» школьника

16 февраля 2024, 02:58
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске полицейские обнародовали подробности «избиения» четвероклассника

Родители школьника не собираются прекращать дело.

Полиция проводит проверку по факту избиения школьника его одноклассниками. О случившемся в социальных сетях ранее рассказала родственница пострадавшего школьника. Однако родители пострадавшего четвероклассника в полицию не обращались, уточнили в УВД Омской области.

Предварительно установлено, что никакого избиения вовсе не было. Очевидцы рассказали, как мальчик, возвращаясь из школы, не заметил металлическую конструкцию, которая удерживала трубы системы отопления, и с разбегу ударился о нее головой и ногой. После чего ему помогли подняться и проводили домой.

В итоге школьник признался, что его никто не бил, а эту историю он придумал, чтобы привлечь внимание родителей. Мама мальчика обратилась в полицию с просьбой прекратить разбирательство.

Отметим, что эту информацию в соцсетях прокомментировала родственница мальчика. Она заявила, что вышеприведенные сведения искажены. Кроме того, родители не намерены прекращать дело.

«Проверка еще не закончена. Завтра у нас экспертиза. Мама прекращать дело не собирается. И в произошедшем дети замешаны и мы будем стараться это доказать!!! Школа и ПДН выбрала удобную для них позицию и всеми силами стараются обвинить ребенка, и отбелить репутацию школы!!! Ни кто прекращать дело не собирается!!! Завтра мы в прокуратуре!!!», — написала родственница в соцсетях.
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