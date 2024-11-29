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Побои

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2024
Издевательства в омском детдоме: стала известная судьба пострадавшей девочки
29 ноября, 02:38
От «административки» к «уголовке». Жителя Омской области осудят за побои и убийство
Житель Седельниковского района, будучи судим за побои, вновь «поднял руку» на свою сожительницу, но перед этим — зарезал знакомую во время ссоры.
24 июля, 04:52
Стреляла в детей. Омская прокуратура запросила 3 года колонии воспитаннице детдома
12 апреля, 04:02
Написали заявления друг на друга. Омский школьник избил мужчину возле магазина
29 марта, 07:37
Напали в тамбуре. Участника СВО из Омска избили в поезде сразу три человека
В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело.
15 марта, 06:10
Треснувший дом, жестокие побои и нюансы общественного транспорта. Главные темы недели
18 февраля, 13:21
Новогодний конфликт. 38-летний омич избил свою сожительницу до переломов
Потерпевшую доставили в больницу, где у нее и диагностировали повреждения.
6 января, 06:06
2023
Наказывала за малейшие провинности. Опекуншу из Омска осудили за истязания детей
57-летняя женщина не признала свою вину.
25 декабря 2023, 04:48
Подошла со спины. Омичка жестко пнула покупательницу продуктового магазина
С агрессивной женщины взыщут компенсацию морального вреда.
28 ноября 2023, 09:12
Полгода избивала дочь. На омичку завели «уголовку» за истязание ребенка
9 ноября 2023, 04:19
Купила оружие на маркетплейсе. Как староста областного детдома издевалась над детьми
26 октября 2023, 08:50
2022
Поговорил «на кулаках». Несовершеннолетний омич лихо расправился с подругой матери
Он не хотел заканчивать банкет.
15 июня 2022, 09:20

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