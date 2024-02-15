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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:31

иллюстрация

Хотели «наказать». В Омске подростки жестоко избили одноклассника после уроков

15 февраля 2024, 09:29
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске компания подростков жестоко избила одноклассника после уроков

В региональном УМВД уже есть информация по этому поводу, но заявлений семья пострадавшего не отправляла в ведомство.

Стало известно о жестоком избиении ученика школа № 142. Это случилось вчера днем, 14 февраля, у дома № 17 по улице Харьковская. Тетя мальчика рассказала подробности конфликта в паблике «ЧП Омск».

По ее словам, к нападению причастны его одноклассники. Их было четверо. Подростки били с такой силой, что у школьника произошло рассечение лобной части головы. Он на какое-то время терял сознание, потому что его били еще и об трубу. Как уточнила омичка, компания не остановилась даже тогда, когда тот уже повалился на землю с окровавленной головой.

Фото: «ЧП Омск»

Прохожая женщина увидела избитого ребенка и привела его домой. Его отвезли по скорой к врачам, где были зафиксированы побои. В региональном УМВД рассказали Городу55, что медики передали полицейским сообщение об этом избиении. Других обращений по данному случаю в ведомство не отправляли.

Со слов самого школьника, накануне нападения он рассказал педагогам о том, что его обзывают. Собственно, за это его хотели «наказать». Как отмечает родственница мальчика, буллинг в его сторону длится уже не один год. Разговоры с родителями и преподавательским составом толку не приносят. Мать мальчика продолжит проходить с избитым ребенком другие обследования.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Жалобы#Избиение#Избиение детей#Новости#Избиение несовершеннолетнего#Пострадавший#Алина Ясинская
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