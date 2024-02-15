Хотели «наказать». В Омске подростки жестоко избили одноклассника после уроков

По ее словам, к нападению причастны его одноклассники. Их было четверо. Подростки били с такой силой, что у школьника произошло рассечение лобной части головы. Он на какое-то время терял сознание, потому что его били еще и об трубу. Как уточнила омичка, компания не остановилась даже тогда, когда тот уже повалился на землю с окровавленной головой.