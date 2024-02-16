Упал в яму с кипятком. Омские следователи расследуют факт получения ребенком ожогов

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Омские следователи начали доследственную проверку по сообщению, опубликованному в СМИ, о коммунальной аварии в Кировском округе, в результате которой пострадал ребенок. ЧП произошло, вчера, 15 февраля.
Ранее Город55 сообщил, что 9-летнего школьника достали из ямы и доставили в больницу. Инцидент случился на улице Крупской в микрорайоне Прибрежный из-за прорыва на теплотрассе. Мальчик получил ожог ступни и теперь находится в больнице.
Сейчас сотрудники следственного комитета устанавливают причины произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действий работников обслуживающей организации.
Напомним, что на улице Карбышева 12-летняя девочка провалилась в яму с кипятком. Несчастный случай также произошел из-за коммунальной аварии. Выбраться школьнице помогла подруга, а после ее доставили в больницу с ожогами.