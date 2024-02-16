Упал в яму с кипятком. Омские следователи расследуют факт получения ребенком ожогов

Ранее Город55 сообщил, что 9-летнего школьника достали из ямы и доставили в больницу. Инцидент случился на улице Крупской в микрорайоне Прибрежный из-за прорыва на теплотрассе. Мальчик получил ожог ступни и теперь находится в больнице.