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Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

иллюстрация

Упал в яму с кипятком. Омские следователи расследуют факт получения ребенком ожогов

16 февраля 2024, 03:53
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске расследуют факт падения школьника в яму с кипятком

9-летний мальчик находится в больнице.

Омские следователи начали доследственную проверку по сообщению, опубликованному в СМИ, о коммунальной аварии в Кировском округе, в результате которой пострадал ребенок. ЧП произошло, вчера, 15 февраля.

Ранее Город55 сообщил, что 9-летнего школьника достали из ямы и доставили в больницу. Инцидент случился на улице Крупской в микрорайоне Прибрежный из-за прорыва на теплотрассе. Мальчик получил ожог ступни и теперь находится в больнице.

Сейчас сотрудники следственного комитета устанавливают причины произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действий работников обслуживающей организации.

Напомним, что на улице Карбышева 12-летняя девочка провалилась в яму с кипятком. Несчастный случай также произошел из-за коммунальной аварии. Выбраться школьнице помогла подруга, а после ее доставили в больницу с ожогами.

Получил ожог ступни. В Омске ребенок упал в яму с кипятком и оказался в больнице
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Доследственная проверка#Школьник#Ожог#Новости#Яма#Кировский округ#Коммунальная авария
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