Туда-обратно вместо пересадки: омичам попеняли за использование специального тарифа

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
На сегодняшнем заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры глава профильного департамента мэрии Вадим Кормилец рассказал депутатам о промежуточных итогах транспортной реформы. По его данным, итоги умеренно позитивные, но выяснилось, что не все с этим согласны.
— Для меня как обывателя пробки были и остались, — констатировал депутат Константин Гаврик. — Мы вынуждаем омичей делать больше пересадок, но насколько это эффективно экономически?
Кормилец ответил, что эффект есть, но довольно ограниченный.
— Чтобы снизить удар по карману, давно был введен пересадочный тариф, — напомнил он. — Пассажир может бесплатно пересесть в другой транспорт в течение 45 минут. Но порядка 30% таких поездок — челночные. Из дома доехали куда-то до магазина, потом, укладываясь в эти 45 минут, сели в автобус, который идет к месту проживания, и вернулись обратно.
Отсюда глава дептранса заключает, что пересадочный тариф выгоден для пассажиров, а вот для перевозчиков означает скорее потерянную прибыль. Изначально он задумывался для того, чтобы можно было на двух разных автобусах проехать в одном направлении, но каждый третий пассажир использует тариф, чтобы по одной цене съездить в оба конца.
Напомним: в целом Вадим Кормилец считает, что транспортная реформа «эффективна в существующих условиях». Основная трудность связана с нехваткой водителей, и эту проблему администрация решает, как может.