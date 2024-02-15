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Туда-обратно вместо пересадки: омичам попеняли за использование спецтарифа

Туда-обратно вместо пересадки: омичам попеняли за использование специального тарифа

15 февраля 2024, 11:25
Фото: 1MI

Туда-обратно вместо пересадки: омичам попеняли за использование спецтарифа

Глава дептранса Вадим Кормилец отметил, что такой тариф выгоден для пассажира, но не для перевозчиков.

На сегодняшнем заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры глава профильного департамента мэрии Вадим Кормилец рассказал депутатам о промежуточных итогах транспортной реформы. По его данным, итоги умеренно позитивные, но выяснилось, что не все с этим согласны.

— Для меня как обывателя пробки были и остались, — констатировал депутат Константин Гаврик. — Мы вынуждаем омичей делать больше пересадок, но насколько это эффективно экономически?

Кормилец ответил, что эффект есть, но довольно ограниченный.

— Чтобы снизить удар по карману, давно был введен пересадочный тариф, — напомнил он. — Пассажир может бесплатно пересесть в другой транспорт в течение 45 минут. Но порядка 30% таких поездок — челночные. Из дома доехали куда-то до магазина, потом, укладываясь в эти 45 минут, сели в автобус, который идет к месту проживания, и вернулись обратно.

Отсюда глава дептранса заключает, что пересадочный тариф выгоден для пассажиров, а вот для перевозчиков означает скорее потерянную прибыль. Изначально он задумывался для того, чтобы можно было на двух разных автобусах проехать в одном направлении, но каждый третий пассажир использует тариф, чтобы по одной цене съездить в оба конца.

Напомним: в целом Вадим Кормилец считает, что транспортная реформа «эффективна в существующих условиях». Основная трудность связана с нехваткой водителей, и эту проблему администрация решает, как может.

В Омском горсовете связали транспортные проблемы с мобилизацией
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#Омск#Общественный транспорт#Новости#Горсовет#Вадим Кормилец#Николай Эйхвальд#Дептранс#Константин Гаврик#Пересадочный тариф
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