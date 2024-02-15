Туда-обратно вместо пересадки: омичам попеняли за использование специального тарифа

Отсюда глава дептранса заключает, что пересадочный тариф выгоден для пассажиров, а вот для перевозчиков означает скорее потерянную прибыль. Изначально он задумывался для того, чтобы можно было на двух разных автобусах проехать в одном направлении, но каждый третий пассажир использует тариф, чтобы по одной цене съездить в оба конца.