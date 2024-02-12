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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Иллюстрация

Омичи пожаловались на кондуктора, который пил пиво прямо в салоне автобуса

12 февраля 2024, 13:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи пожаловались, что в одном из автобусов кондуктор пьет пиво в салоне

По словам пассажиров, из-за этого в транспорте образуется неприятный запах.

Об инциденте в омском автобусе рассказал один из пассажиров в паблике «Голос Омска». Кондуктора с бутылкой алкогольного напитка заметили в транспорте, который следует по маршруту №72. По словам омичей, из-за этого в салоне образуется неприятный запах, а также часто слышится нецензурная брань.

На ситуацию отреагировали в городской администрации, объяснив, что этот маршрут обслуживает частный перевозчик, а сведений об инциденте недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы.

«Просим уточнить дату и время данного инцидента», — обратились к автору публикации в мэрии.

Однако некоторое пользователи предположили, что на месте кондуктора оказался не сотрудник, а знакомый водителя, который лишь помогал пробивать карточки.

Фото: Скриншот паблика "Голос Омска"
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#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Автобус#Новости#Кондуктор#Пассажирский автобус#Автобусы#Кондукторы#Анастасия Баянова#Автобусы Омска
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