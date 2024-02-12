Омичи пожаловались на кондуктора, который пил пиво прямо в салоне автобуса

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Об инциденте в омском автобусе рассказал один из пассажиров в паблике «Голос Омска». Кондуктора с бутылкой алкогольного напитка заметили в транспорте, который следует по маршруту №72. По словам омичей, из-за этого в салоне образуется неприятный запах, а также часто слышится нецензурная брань.
На ситуацию отреагировали в городской администрации, объяснив, что этот маршрут обслуживает частный перевозчик, а сведений об инциденте недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы.
«Просим уточнить дату и время данного инцидента», — обратились к автору публикации в мэрии.
Однако некоторое пользователи предположили, что на месте кондуктора оказался не сотрудник, а знакомый водителя, который лишь помогал пробивать карточки.