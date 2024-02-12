Омичи пожаловались на кондуктора, который пил пиво прямо в салоне автобуса

Об инциденте в омском автобусе рассказал один из пассажиров в паблике «Голос Омска». Кондуктора с бутылкой алкогольного напитка заметили в транспорте, который следует по маршруту №72. По словам омичей, из-за этого в салоне образуется неприятный запах, а также часто слышится нецензурная брань.