В Омском горсовете связали транспортные проблемы с мобилизацией

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры глава профильного департамента мэрии Вадим Кормилец рассказал депутатам о том, как в условиях транспортной реформы меняется качество обслуживания пассажиров. Город55 уже писал, что чиновники позитивно оценивают промежуточные итоги преобразований: по их данным, после ухода маршруток из центра пробок стало меньше, а число пассажиров, проезжающих по центральным улицам, выросло. Однако Кормилец признал, что есть заметные трудности.
— Изменения эффективны в существующих условиях, — уточнил он. — Мы понимаем, что есть проблемы с сообщением, и они связаны с нехваткой водителей. Подвижной состав есть, но некому ездить. При 100-процентном выпуске водителей транспорта было бы достаточно.
По данным Кормильца, на муниципальных транспортных предприятиях недобор водителей удается удерживать в пределах 10%, а вот на частном транспорте он достигает 25%.
— Острая нехватка водительского состава — это беда для Российской Федерации в целом, — объяснил глава дептранса. — Есть регионы с дефицитом 40%.
О причинах такой ситуации Кормилец ничего не сказал, но с дополнениями выступил глава комитета Сергей Фролов (по совместительству — директор муниципального предприятия «Электрический транспорт»).
— Мы же прекрасно понимаем, что прошла мобилизация, — констатировал он, — и ушло очень много водителей.
В сложившейся ситуации руководство муниципальных предприятий повышает заработные платы, ищет новые кадры за счет рекламы. Важное направление работы, по словам Кормильца, — привлечение на работу женщин. Глава дептранса рассказал о своем посещении Нефтекамска, где на женщин приходится 40% всего водительского состава на городском транспорте, и о своей готовности перенимать этот ценный опыт.
Депутаты приняли доклад Кормильца к сведению (регламент не требует от них большего в таких ситуациях). Отметим, что вчера, 14 февраля, на заседании другого комитета Омского городского Совета на острую нехватку рабочих жаловался директор «Тепловой компании» Владимир Дмитриев: по его словам, именно «отток людей» стал одной из причин отключений отопления в Омске в декабрьские 30-градусные морозы. В декабре 2023 года врио главы дептранса Марина Расторгуева назвала переутомление водителей из-за коронавируса и специальной военной операции причиной заметного роста числа ДТП с участием пассажирского транспорта.