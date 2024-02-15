В Омском горсовете связали транспортные проблемы с мобилизацией

Депутаты приняли доклад Кормильца к сведению (регламент не требует от них большего в таких ситуациях). Отметим, что вчера, 14 февраля, на заседании другого комитета Омского городского Совета на острую нехватку рабочих жаловался директор «Тепловой компании» Владимир Дмитриев: по его словам, именно «отток людей» стал одной из причин отключений отопления в Омске в декабрьские 30-градусные морозы. В декабре 2023 года врио главы дептранса Марина Расторгуева назвала переутомление водителей из-за коронавируса и специальной военной операции причиной заметного роста числа ДТП с участием пассажирского транспорта.