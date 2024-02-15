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В Омском горсовете связали транспортные проблемы с мобилизацией

В Омском горсовете связали транспортные проблемы с мобилизацией

15 февраля 2024, 10:40
Фото: 1MI

В Омском горсовете связали транспортные проблемы с мобилизацией

По словам Сергея Фролова, слишком много водителей отправилось в армию.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры глава профильного департамента мэрии Вадим Кормилец рассказал депутатам о том, как в условиях транспортной реформы меняется качество обслуживания пассажиров. Город55 уже писал, что чиновники позитивно оценивают промежуточные итоги преобразований: по их данным, после ухода маршруток из центра пробок стало меньше, а число пассажиров, проезжающих по центральным улицам, выросло. Однако Кормилец признал, что есть заметные трудности.

— Изменения эффективны в существующих условиях, — уточнил он. — Мы понимаем, что есть проблемы с сообщением, и они связаны с нехваткой водителей. Подвижной состав есть, но некому ездить. При 100-процентном выпуске водителей транспорта было бы достаточно.

По данным Кормильца, на муниципальных транспортных предприятиях недобор водителей удается удерживать в пределах 10%, а вот на частном транспорте он достигает 25%.

— Острая нехватка водительского состава — это беда для Российской Федерации в целом, — объяснил глава дептранса. — Есть регионы с дефицитом 40%.

О причинах такой ситуации Кормилец ничего не сказал, но с дополнениями выступил глава комитета Сергей Фролов (по совместительству — директор муниципального предприятия «Электрический транспорт»).

— Мы же прекрасно понимаем, что прошла мобилизация, — констатировал он, — и ушло очень много водителей.

В сложившейся ситуации руководство муниципальных предприятий повышает заработные платы, ищет новые кадры за счет рекламы. Важное направление работы, по словам Кормильца, — привлечение на работу женщин. Глава дептранса рассказал о своем посещении Нефтекамска, где на женщин приходится 40% всего водительского состава на городском транспорте, и о своей готовности перенимать этот ценный опыт.

Депутаты приняли доклад Кормильца к сведению (регламент не требует от них большего в таких ситуациях). Отметим, что вчера, 14 февраля, на заседании другого комитета Омского городского Совета на острую нехватку рабочих жаловался директор «Тепловой компании» Владимир Дмитриев: по его словам, именно «отток людей» стал одной из причин отключений отопления в Омске в декабрьские 30-градусные морозы. В декабре 2023 года врио главы дептранса Марина Расторгуева назвала переутомление водителей из-за коронавируса и специальной военной операции причиной заметного роста числа ДТП с участием пассажирского транспорта.

В омском дептрансе связали рост числа ДТП на улицах города с коронавирусом и СВО
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#Омск#Сергей Фролов#Новости#Горсовет#Вадим Кормилец#Пассажирский транспорт#Николай Эйхвальд#Мобилизация#Дептранс
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