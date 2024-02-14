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иллюстрация

Ждут помощи. Омским сиротам выдали жилье в разваливающемся старом здании военкомата

14 февраля 2024, 08:37
Фото: Город55
иллюстрация

Омским сиротам выдали квартиры в разваливающемся старом здании военкомата

По словам жильцов, дом продержался после реставрации меньше двух лет, на их проблемы никто не обращает внимание.

Воспитанники детских домов пожаловались на состояние квартир, которые им выдали. Жилье предоставили в рабочем поселке Оконешниково, однако дом уже трещит по швам. Жалоба появилась в паблике «ЧП Омск». Как рассказал автор, квартиры выдали в доме, где раньше был старый аварийный военкомат. В течение полугода на объекте шла реставрация.

Дети-сироты получили жилье в июне 2022 года. Не прошло и двух лет как по стенах поползли трещины, а из батарей начало уходить тепло. При 30-градусном морозе в доме температура держится не выше +13 градусов, заметили жильцы.

Фото: ЧП Омск

Управляющей компании при этом у дома нет, коммунальные службы не решают проблему. Собственники квартир пытались добиться помощи от районной прокуратуры, от центра учеты и содержания собственности Омской области, от местной администрации.

Жильцы утверждают, что при приемке дома присутствовал прокурор. Кроме того, в августе прошлого года губернатор обратил внимание на проблемы сирот. По их словам, глава региона пообещал помочь, однако за полгода так ничего и не решилось.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Жалобы#Квартиры#Аварийные дома#Дети-сироты#Новости#Квартиры для сирот#Алина Ясинская
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