Ждут помощи. Омским сиротам выдали жилье в разваливающемся старом здании военкомата

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:44
Воспитанники детских домов пожаловались на состояние квартир, которые им выдали. Жилье предоставили в рабочем поселке Оконешниково, однако дом уже трещит по швам. Жалоба появилась в паблике «ЧП Омск». Как рассказал автор, квартиры выдали в доме, где раньше был старый аварийный военкомат. В течение полугода на объекте шла реставрация.
Дети-сироты получили жилье в июне 2022 года. Не прошло и двух лет как по стенах поползли трещины, а из батарей начало уходить тепло. При 30-градусном морозе в доме температура держится не выше +13 градусов, заметили жильцы.
Управляющей компании при этом у дома нет, коммунальные службы не решают проблему. Собственники квартир пытались добиться помощи от районной прокуратуры, от центра учеты и содержания собственности Омской области, от местной администрации.
Жильцы утверждают, что при приемке дома присутствовал прокурор. Кроме того, в августе прошлого года губернатор обратил внимание на проблемы сирот. По их словам, глава региона пообещал помочь, однако за полгода так ничего и не решилось.