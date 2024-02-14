Ждут помощи. Омским сиротам выдали жилье в разваливающемся старом здании военкомата

Воспитанники детских домов пожаловались на состояние квартир, которые им выдали. Жилье предоставили в рабочем поселке Оконешниково, однако дом уже трещит по швам. Жалоба появилась в паблике «ЧП Омск». Как рассказал автор, квартиры выдали в доме, где раньше был старый аварийный военкомат. В течение полугода на объекте шла реставрация.