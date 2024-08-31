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Трещины

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Август
«Никому до нас нет дела». В омских Нефтяниках затапливает дом из-за трещины на стене
31 августа, 06:56
Мэрия Омска получила представление от следкома из-за трещин в доме на Пригородной
28 августа, 07:11
Июнь
Есть угроза жизни. В доме на Пригородной, покрывшемся трещинами, провели экспертизу
4 июня, 04:14
Апрель
Аварийная стена школы, подростковая проституция и диссертация ректора. Омск сегодня
16 апреля, 14:07
Разрушается на глазах. Омичи пожаловались на состояние дороги рядом с парком Победы
3 апреля, 04:59
В омском доме на Пригородной, который пошел трещинами, в апреле проведут экспертизу
2 апреля, 10:11
Март
Огромные зарплаты, лодки в туннеле и треснувший дом. Омск в воскресенье
10 марта, 14:00
«Ждем когда угол вывалится». Омичка пожаловалась на трещины в стенах общежития
10 марта, 06:34
Прокурор и мэр Омска встретились с жильцами «разрушающегося» дома на Пригородной
5 марта, 06:38
Омичи из покрывшегося кучей трещин дома на Пригородной записали видеообращение
3 марта, 08:26
Февраль
Треснувший дом, жестокие побои и нюансы общественного транспорта. Главные темы недели
18 февраля, 13:21

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