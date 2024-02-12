«Никому нет дела». Омская многоэтажка на Пригородной пошла многочисленными трещинами

Напомним, что первые жалобы от жильцов многоэтажек на Пригородной появились еще в конце января 2024 года. Омичи опасаются обрушения своих домов и боятся повторения событий с «падающим» домом на 3-й Енисейской, где в августе 2023-го парковка чуть не сползла в овраг. Развернувшаяся стройка на берегу Иртыша, по их словам, также обернется социальным коллапсом, так как уже сейчас не хватает мест в детских садах и школах. По генплану, рассчитанному до 2040 года, строительство новых образовательных объектов в активно застраивающемся микрорайоне предусмотрено, но точно не на ближайшие годы.