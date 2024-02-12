«Никому нет дела». Омская многоэтажка на Пригородной пошла многочисленными трещинами

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В редакцию Города55 снова обратились жильцы девятиэтажного дома на Пригородной, 23/2. Омичи пожаловались, что в 1 и 2 подъездах, обращенных к стройке нового жилого комплекса «Мирапорт», на фасаде насквозь лопнули кирпичи. Также трещинами пошел кафель на стенах и полу в подъезде и монолитные стенки в подвале. Произошло это в воскресенье, 11 февраля.
«Дом уже не просто трещит по швам, а начинает разрушаться. А никому и дела нет», — рассказал Городу55 омич Андрей.
Жильцы многоэтажки на Пригородной связывают происходящее с возведением дома в ЖК «Мирапорт», застройщиком которого выступает компания «Причал 55».
«Обратились в МЧС, но там сказали, что только в случае обрушения выезжают. Приезжала администрация: зафиксировали. В понедельник будем выставлять маяки и фиксировать актом», — добавил мужчина.
Город55 обратился за комментарием в администрацию, которая побывала накануне на месте происшествия.
«Представителями администрации Советского округа осуществлен выезд по указанному адресу. Работ по забивке свай не проводилось. Информации с предоставлением фотоматериала о фиксации трещин в связи с забивкой свай на фасаде не поступало», — отметили в пресс-службе омской мэрии.
С сегодняшнего дня управляющая компания, а обслуживанием девятиэтажки занимается жилищно-коммунальное отделение «Берег-Сервис», должна начать экспертизу дома на текущее состояние несущих конструкций.
Напомним, что первые жалобы от жильцов многоэтажек на Пригородной появились еще в конце января 2024 года. Омичи опасаются обрушения своих домов и боятся повторения событий с «падающим» домом на 3-й Енисейской, где в августе 2023-го парковка чуть не сползла в овраг. Развернувшаяся стройка на берегу Иртыша, по их словам, также обернется социальным коллапсом, так как уже сейчас не хватает мест в детских садах и школах. По генплану, рассчитанному до 2040 года, строительство новых образовательных объектов в активно застраивающемся микрорайоне предусмотрено, но точно не на ближайшие годы.