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Дом на Пригородной, 23 к2

Небольшое землетрясение. В многоэтажке на Пригородной с кучей трещин установили маяки

13 февраля 2024, 07:26
Фото: yandex.ru/maps
Дом на Пригородной, 23 к2

В омской многоэтажке на Пригородной установили маяки для наблюдения за трещинами

Предположительной причиной образования многочисленных трещин называют забивку свай при строительстве дома в ЖК «Мирапорт».

Городу55 стало известно, что вчера, 12 февраля, в девятиэтажке на Пригородной, 23 к2 установили 16 маяков для наблюдения за деформациями жилого дома. Первые трещины в подъездах многоэтажки образовались больше двух недель назад.

Местные жители связывают образование трещин с началом строительных работ на соседнем участке, где застройщик «Причал 55» возводит дом для нового ЖК «Мирапорт». С забивкой свай ситуация в доме, построенном только 9 лет назад, продолжила ухудшаться.

В понедельник девятиэтажку на Пригородной посетили представили управляющей компании «ЖКО „Берег-Сервис“. По итогам осмотра был составлен акт, в котором отображены следующие дефекты.

«В результате осмотра обнаружены трещины (1-2 мм) на стенах и подоконниках в первом и втором подъездах в холлах первого этажа, волосяные трещины на кирпичной кладке фасада первого подъезда (между первым и вторым этажами) и второго подъезда (между первым и вторым этажами, между вторым и третьим этажами), волосяные трещины и трещины 1-2 мм на стенах в подвале под первым и вторым подъездами», — говорится в акте, который есть в распоряжении Города55.

В документе предположительной причиной образования трещин называют как раз производство работ по монтажу свай при строительстве нового многоквартирного дома в ЖК «Мирапорт». Теперь за установленными маяками будут наблюдать.

Омичи, проживающие в многоэтажках на Пригородной, отмечают, что во время забивки свай, в их домах все трясется и трещит. Вот лишь некоторые из их комментариев:

«По ощущениям как небольшое землетрясение».
«Кажется, потолок скоро на голову упадет».
«Я думал, я один это прочувствовал, но сейчас прям рекордно трясло. Думал все: станция конечная».

Многоэтажку, в которой с каждым днем становится все больше трещин, пока никто не торопится расселять. Хотя, например, при повреждении одной из колонн в элитном доме на Волочаевской практически незамедлительно последовало расселение жильцов одного из подъездов и введение локального режима ЧС.

«Никому нет дела». Омская многоэтажка на Пригородной пошла многочисленными трещинами
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