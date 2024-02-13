Небольшое землетрясение. В многоэтажке на Пригородной с кучей трещин установили маяки

Многоэтажку, в которой с каждым днем становится все больше трещин, пока никто не торопится расселять. Хотя, например, при повреждении одной из колонн в элитном доме на Волочаевской практически незамедлительно последовало расселение жильцов одного из подъездов и введение локального режима ЧС.