Проверка. Бастрыкин заинтересовался проблемами омских сирот, получивших жилье

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию в доме, расположенном в поселке Оконешниково. Получившиеся квартиры воспитанники детских домов заявили о невозможности проживания там.
В частности речь шла про отопление. Города55 публиковал жалобу жильцов, которые заявили, что на их обращения никто не реагирует. Дело в том, что при 30-градусных морозах температура в квартирах не поднимается выше +13 градусов. Тем временем по стенам пошли трещины.
В минимущества Омской области заявили, что знают о проблемах в этом доме. Как говорят сами жильцы, районная администрация, центр учета содержания собственности Омской области и даже прокуратура не помогли им, когда те писали обращения.
В пресс-центре Следственного Комитета РФ подтверждают, что ответственные лица не принимают никаких мер, чтобы улучшить условия проживания в доме. К слову, у жилого здания нет управляющей компании.
По данному факту сотрудники регионального следкома запустили доследственную проверку. Руководитель СУ СК РФ по Омской области Олег Винников предоставит доклад об этом главе федерального аппарата Александру Бастрыкину.