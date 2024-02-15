Проверка. Бастрыкин заинтересовался проблемами омских сирот, получивших жилье

В частности речь шла про отопление. Города55 публиковал жалобу жильцов, которые заявили, что на их обращения никто не реагирует. Дело в том, что при 30-градусных морозах температура в квартирах не поднимается выше +13 градусов. Тем временем по стенам пошли трещины.