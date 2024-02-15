Нужны водители. На омском Левобережье введут три новых троллейбусных маршрута

С сегодняшнего вечера в Омске будут работать три дополнительных автобуса на маршруте № 24. Их ставят для снятия нагрузки в часы пик. Транспорт начнет движение с остановки у кинотеатра «Маяковский» в направлении Левого берега. Автобусы на помощь к основным хотят также поставить на маршруте № 17. Они будут возить пассажиров с «Жемчужины» в сторону Старого Кировска.