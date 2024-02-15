Нужны водители. На омском Левобережье введут три новых троллейбусных маршрута

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
С сегодняшнего вечера в Омске будут работать три дополнительных автобуса на маршруте № 24. Их ставят для снятия нагрузки в часы пик. Транспорт начнет движение с остановки у кинотеатра «Маяковский» в направлении Левого берега. Автобусы на помощь к основным хотят также поставить на маршруте № 17. Они будут возить пассажиров с «Жемчужины» в сторону Старого Кировска.
Эту тему и реконструкцию троллейбусного депо сегодня обсуждали на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в Горсовете. Также было сказано о новой контактной сети по улице Ватутина. Глава предприятия «Электрический транспорт» Сергей Фролов рассказал, что на Левобережье введут три новых маршрута.
Один из них будет курсировать между СТЦ «Мега» и микрорайоном «Юбилейный» (№ 5), другой — между железнодорожным вокзалом и микрорайоном «Зеленая река» (№ 7), а третий — свяжет торговый центр «Мега» и радиозавод имени Попова (№ 10). К слову, в город скоро выйдут еще 20 новых троллейбусов «Адмирал».
Глава департамента транспорта Вадим Кормилец признал, что проблемы с транспортным сообщением в городе есть, и они связаны с дефицитом кадров. В троллейбусы, автобусы и трамваи требуются водители, самого транспорта для перевозки омичей достаточно. По словам чиновника, когда будут решены все проблемы с водительским составом, тогда в городе будет качественное транспортное обслуживание.
К слову, ранее мэр Сергей Шелест заявлял о том, что для решения кадровых вопросов в городской системе транспорта собираются привлекать к работе женщин. Администрация Омска делает упор при поиске водителей именно на них, в том числе через Центры занятости.