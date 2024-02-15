Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

иллюстрация

Нужны водители. На омском Левобережье введут три новых троллейбусных маршрута

15 февраля 2024, 13:10
Фото: Город55
иллюстрация

На омском Левобережье введут три новых троллейбусных маршрута

Глава дептранса Омска высказался о том, что одной из главных проблем транспортной системы города сейчас является нехватка кадров.

С сегодняшнего вечера в Омске будут работать три дополнительных автобуса на маршруте № 24. Их ставят для снятия нагрузки в часы пик. Транспорт начнет движение с остановки у кинотеатра «Маяковский» в направлении Левого берега. Автобусы на помощь к основным хотят также поставить на маршруте № 17. Они будут возить пассажиров с «Жемчужины» в сторону Старого Кировска.

Эту тему и реконструкцию троллейбусного депо сегодня обсуждали на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в Горсовете. Также было сказано о новой контактной сети по улице Ватутина. Глава предприятия «Электрический транспорт» Сергей Фролов рассказал, что на Левобережье введут три новых маршрута.

Один из них будет курсировать между СТЦ «Мега» и микрорайоном «Юбилейный» (№ 5), другой — между железнодорожным вокзалом и микрорайоном «Зеленая река» (№ 7), а третий — свяжет торговый центр «Мега» и радиозавод имени Попова (№ 10). К слову, в город скоро выйдут еще 20 новых троллейбусов «Адмирал».

Глава департамента транспорта Вадим Кормилец признал, что проблемы с транспортным сообщением в городе есть, и они связаны с дефицитом кадров. В троллейбусы, автобусы и трамваи требуются водители, самого транспорта для перевозки омичей достаточно. По словам чиновника, когда будут решены все проблемы с водительским составом, тогда в городе будет качественное транспортное обслуживание.

К слову, ранее мэр Сергей Шелест заявлял о том, что для решения кадровых вопросов в городской системе транспорта собираются привлекать к работе женщин. Администрация Омска делает упор при поиске водителей именно на них, в том числе через Центры занятости.

Стало известно, сколько водителей не хватает омскому пассажирскому транспорту
Узнать подробнее
Туда-обратно вместо пересадки: омичам попеняли за использование специального тарифа
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Жалобы#Заседание#Новости#Троллейбусы#Пассажирский автобус#Вадим Кормилец#Троллейбусное депо#Алина Ясинская
Подпишитесь
В УМВД России по Омской области сменился руководитель
Сегодня, 08:56
Зарплата до 62 тысяч. В министерстве финансов Омской области набирают сотрудников
Сегодня, 06:24
Второе поражение на выезде. Омский «Авангард» уступил «Автомобилисту» — 2:4
Сегодня, 16:19
Хотели «наказать». В Омске подростки жестоко избили одноклассника после уроков
Сегодня, 09:29
Ждут весну. В омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения из-за морозов
Сегодня, 08:55
Срочно. Получил ожог ступни. В Омске ребенок упал в яму с кипятком и оказался в больнице
Сегодня, 15:21