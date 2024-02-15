Пьяный поджигатель, избиение школьника и аномальное похолодание. Омск сегодня

В Омске ученики одной из школ жестоко избили одноклассника после уроков. Об инциденте рассказала тетя пострадавшего мальчика. По ее словам, четверо подростков напали на школьника и начали бить, он периодически терял сознание, однако это их не останавливало. Домой ребенка привела прохожая, после чего его доставили в больницу. В региональном УМВД Городу55 рассказали, что медики передали полицейским сообщение об этом инциденте. Других обращений по данному случаю в ведомство не отправляли.