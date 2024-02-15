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Пьяный поджигатель, избиение школьника и аномальное похолодание. Омск сегодня

15 февраля 2024, 13:49
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омич предстанет перед судом за покушение на убийство

Пьяный мужчина решил убить своих коллег в строительной бытовке. Чтобы осуществить свой план, он разлил горючее на деревянный поддон у двери и поджег строение, дверь была заперта изнутри. К счастью, работники успели выбраться и даже начали тушить огонь, поджигатель же наблюдал за процессом со стороны. Теперь омичу грозит до 20 лет лишения свободы, уголовное дело направлено в суд.

Поджег и ждал. Омичу грозит 20 лет тюрьмы за покушение на убийство 3 человек
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Новость №2. В Омске компания подростков напала на одноклассника

В Омске ученики одной из школ жестоко избили одноклассника после уроков. Об инциденте рассказала тетя пострадавшего мальчика. По ее словам, четверо подростков напали на школьника и начали бить, он периодически терял сознание, однако это их не останавливало. Домой ребенка привела прохожая, после чего его доставили в больницу. В региональном УМВД Городу55 рассказали, что медики передали полицейским сообщение об этом инциденте. Других обращений по данному случаю в ведомство не отправляли.

Хотели «наказать». В Омске подростки жестоко избили одноклассника после уроков
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Новость №3. Конец недели в Омской области принесет аномальные морозы

Несмотря на скорое наступление весны, последние дни недели в регионе будут аномально холодными. Прогнозом погоды поделились в Обь-Иртышском УГМС. Так, завтра, 16 февраля температура воздуха днем опустится до -18…-23 градусов, в некоторых районах области возможно похолодание до -36. В темное время суток столбик термометра покажет до -31, местами до -36 градусов. На дорогах возможен гололед. Подробный прогноз погоды на выходные смотрите в материале.

До -38 градусов. Стало известно, какая погода ожидает омичей в ближайшие дни
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