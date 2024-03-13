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Избиение несовершеннолетнего

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Март
Бывшие ученики азовской школы заступились за педагога, который избил ребенка на уроке
13 марта, 10:07
Избиение школьника, штраф за крупный пожар и автобусный беспредел. Омск сегодня
12 марта, 14:34
Февраль
Пьяный поджигатель, избиение школьника и аномальное похолодание. Омск сегодня
15 февраля, 13:49
Хотели «наказать». В Омске подростки жестоко избили одноклассника после уроков
15 февраля, 09:29
Январь
Избиение ребенка в школе, умерший в снегу кот и опустевшая аварийка. Омск в субботу
20 января, 14:22
«Дружат по-разному». Глава омского минобра отреагировал на избиение ребенка в школе
20 января, 08:03
Получает удовольствие. Внук директора омской школы избил одноклассника учебником
20 января, 04:19
Апрель 2023
«Девочки позвонили». Стала известна причина избиения 14-летних подростков в Омске
Все участники нападения доставлены в отдел полиции.
18 апреля 2023, 07:40

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