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Погода в омской области

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Апрель
От 0 до +29. Жителей Омской области предупредили о сильных перепадах температуры
19 апреля, 11:58
Февраль
Сгоревший храм, новый экстремальный аттракцион и далекое потепление. Омск сегодня
20 февраля, 14:43
Пьяный поджигатель, избиение школьника и аномальное похолодание. Омск сегодня
15 февраля, 13:49
Ртуть в Иртыше, классификация котов и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
8 февраля, 14:20
На любой вкус. Синоптик рассказала омичам, чего ожидать от погоды на выходных
2 февраля, 14:12
Декабрь 2023
Шутки климата. В конце декабря Омскую область настигнет неожиданное потепление
13 декабря 2023, 10:59
Похолодает до -43 градусов. Омичей предупредили об экстремальном изменении погоды
4 декабря 2023, 12:38
Ноябрь 2023
Ходить и бояться. Синоптики рассказали омичам о жутком гололеде в ближайшие дни
29 ноября 2023, 10:57
Ночь в стогу сена, погода в ноябре и табачные ларьки. Омск сегодня
2 ноября 2023, 14:21
Октябрь 2023
Штормовое предупреждение, дефицит учителей и «дырявый» двор. Омск сегодня
20 октября 2023, 13:36
Сентябрь 2023
Похолодание и ветер. Стало известно, какую погоду ждать в Омске на выходных
Прогноз погоды на 23 и 24 сентября был опубликован на сайте Обь-Иртышского УГМС.
22 сентября 2023, 13:21
Август 2023
Возможны чрезвычайные ситуации. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды
В Обь-Иртышском УГМС предупредили, что завтра, 23 августа, в регионе ожидается резкое изменение погодных условий.
22 августа 2023, 12:15
Потеплеет до +27. Омичам рассказали, какой погоды ждать на этой неделе
14 августа 2023, 10:00
Температура опустится до +3. Омичей предупредили о скором похолодании
В Обь-Иртышском УГМС сообщили о понижении температуры на ближайших выходных.
10 августа 2023, 10:23
Град и ветер порывами до 22 м/с. Омичам рассказали о погоде на ближайшие дни
В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что 5 августа на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные явления.
4 августа 2023, 10:06
Июнь 2023
Еще пару дней. На Омскую область надвигаются дожди и долгожданное похолодание
6 июня 2023, 04:10
Май 2023
Прихвати зонт. Новая рабочая неделя в Омской области начнется с похолодания и дождей
Минимальная температура воздуха ночью составит -4 градуса.
10 мая 2023, 03:15
Курорт, да и только. Омск стал одним из самых солнечных городов России
3 мая 2023, 06:42

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