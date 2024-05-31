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Погода на ближайшие дни

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Май
Дождь с грозой и ветер. Омичей предупредили о дождливой погоде в первые летние дни
31 мая, 09:21
Апрель
От 0 до +29. Жителей Омской области предупредили о сильных перепадах температуры
19 апреля, 11:58
Февраль
Сгоревший храм, новый экстремальный аттракцион и далекое потепление. Омск сегодня
20 февраля, 14:43
Пьяный поджигатель, избиение школьника и аномальное похолодание. Омск сегодня
15 февраля, 13:49
Ртуть в Иртыше, классификация котов и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
8 февраля, 14:20
На любой вкус. Синоптик рассказала омичам, чего ожидать от погоды на выходных
2 февраля, 14:12
Декабрь 2023
Шутки климата. В конце декабря Омскую область настигнет неожиданное потепление
13 декабря 2023, 10:59
Похолодает до -43 градусов. Омичей предупредили об экстремальном изменении погоды
4 декабря 2023, 12:38
Ноябрь 2023
Ходить и бояться. Синоптики рассказали омичам о жутком гололеде в ближайшие дни
29 ноября 2023, 10:57
Октябрь 2023
Штормовое предупреждение, дефицит учителей и «дырявый» двор. Омск сегодня
20 октября 2023, 13:36
Погода в сентябре, «семейное» смертельное ДТП и последствия тумана. Омск сегодня
2 октября 2023, 14:33
Сентябрь 2023
Похолодание и ветер. Стало известно, какую погоду ждать в Омске на выходных
Прогноз погоды на 23 и 24 сентября был опубликован на сайте Обь-Иртышского УГМС.
22 сентября 2023, 13:21
Похолодает до -5. Омичам рассказали, как изменится погода в ближайшие дни
Об изменении температуры воздуха на этой неделе сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
13 сентября 2023, 08:51
Август 2023
Возможны чрезвычайные ситуации. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды
В Обь-Иртышском УГМС предупредили, что завтра, 23 августа, в регионе ожидается резкое изменение погодных условий.
22 августа 2023, 12:15
Потеплеет до +27. Омичам рассказали, какой погоды ждать на этой неделе
14 августа 2023, 10:00
Температура опустится до +3. Омичей предупредили о скором похолодании
В Обь-Иртышском УГМС сообщили о понижении температуры на ближайших выходных.
10 августа 2023, 10:23
Град и ветер порывами до 22 м/с. Омичам рассказали о погоде на ближайшие дни
В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что 5 августа на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные явления.
4 августа 2023, 10:06
Июль 2023
«Будьте осторожны!». На Омскую область снова надвигаются мощные ливни и грозы
Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии сообщает, что с 31 июля по 2 августа на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные условия.
31 июля 2023, 08:49
Июнь 2023
Облачно и дождливо. Омичам рассказали о погоде на выходных
Прогноз составили синоптики «Яндекс Погоды».
24 июня 2023, 07:19
«Умная» транспортная система, арест за шпионаж и первые результаты ЕГЭ. Омск сегодня
13 июня 2023, 14:16

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