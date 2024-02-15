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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:17

иллюстрация

Поджег и ждал. Омичу грозит 20 лет тюрьмы за покушение на убийство 3 человек

15 февраля 2024, 07:05
Фото: Город55
иллюстрация

Омич предстанет перед судом за покушение на убийство 3 человек

Обвиняемый находился в нетрезвом состоянии.

48-летний омич в пьяном состоянии из-за личной неприязни решил убить своих коллег. Инцидент произошел 28 июля 2023 года на территории строительного объекта вблизи д. 13 по улице Кемеровская, когда мужчины спали в строительной бытовке.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Омской области

Обвиняемый сначала убедился, что дверь в бытовку закрыта изнутри, а потом разлил горючее на деревянный поддон у двери и поджег. После он отошел на безопасное расстояние и наблюдал за распространением огня. К счастью, работники проснулись и смогли частично потушить огонь, а потом выбраться.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Омской области

Теперь поджигателю грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Однако свою вину мужчина отрицает, поясняя, что никакого убийства и не планировал. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Омской области
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