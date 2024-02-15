Поджег и ждал. Омичу грозит 20 лет тюрьмы за покушение на убийство 3 человек

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
48-летний омич в пьяном состоянии из-за личной неприязни решил убить своих коллег. Инцидент произошел 28 июля 2023 года на территории строительного объекта вблизи д. 13 по улице Кемеровская, когда мужчины спали в строительной бытовке.
Обвиняемый сначала убедился, что дверь в бытовку закрыта изнутри, а потом разлил горючее на деревянный поддон у двери и поджег. После он отошел на безопасное расстояние и наблюдал за распространением огня. К счастью, работники проснулись и смогли частично потушить огонь, а потом выбраться.
Теперь поджигателю грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Однако свою вину мужчина отрицает, поясняя, что никакого убийства и не планировал. Сейчас уголовное дело направлено в суд.