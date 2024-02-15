Поджег и ждал. Омичу грозит 20 лет тюрьмы за покушение на убийство 3 человек

Обвиняемый сначала убедился, что дверь в бытовку закрыта изнутри, а потом разлил горючее на деревянный поддон у двери и поджег. После он отошел на безопасное расстояние и наблюдал за распространением огня. К счастью, работники проснулись и смогли частично потушить огонь, а потом выбраться.