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Избиение детей

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2024
Бывшие ученики азовской школы заступились за педагога, который избил ребенка на уроке
13 марта, 10:07
Избиение школьника, штраф за крупный пожар и автобусный беспредел. Омск сегодня
12 марта, 14:34
Пьяный поджигатель, избиение школьника и аномальное похолодание. Омск сегодня
15 февраля, 13:49
Хотели «наказать». В Омске подростки жестоко избили одноклассника после уроков
15 февраля, 09:29
Избиение ребенка в школе, умерший в снегу кот и опустевшая аварийка. Омск в субботу
20 января, 14:22
Бил учебником. Омский следком включился в историю с избиением школьника сверстником
20 января, 13:53
Получает удовольствие. Внук директора омской школы избил одноклассника учебником
20 января, 04:19
2023
Звали на помощь, но никто не пришел. В Лузино мужчина жестоко избил двух подростков
18 декабря 2023, 08:09
Падающая штукатурка, новая жизнь «Летура» и омские детдома. Омск сегодня
10 ноября 2023, 14:50
Тушили окурки об детей. Юрист рассказал о посещении Большеуковского дома детства
7 ноября 2023, 13:48
Купила оружие на маркетплейсе. Как староста областного детдома издевалась над детьми
26 октября 2023, 08:50
В Омске перед судом предстанет 40-летний отец-одиночка, который бил дочь кочергой
Его лишили родительских прав, а дочку и сына поместили в детский дом.
6 июня 2023, 07:50
2022
Ответит по всей строгости. В Омске переквалифицировали дело об избиении младенца
Павла Живодера будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью.
14 ноября 2022, 04:58

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