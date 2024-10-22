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Ресторанное дело

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2024
На месте ресторана «Тамада» в омском «Летуре» откроется ресторан «БаклаДжани»
22 октября, 13:15
В Омске откроется ресторан грузинской кухни из Новосибирска
Заведение откроется осенью этого года и уже ищет сотрудников.
27 сентября, 12:48
Пожар с погибшим, мошенники-миллионеры и сырный ресторан. Омск сегодня
20 июля, 14:03
В Омске на месте чешского ресторана «У Швейка» появится новое заведение
20 июля, 08:44
Крупный пожар, ядовитый газ в воздухе и штрафы для электросамокатчиков. Омск сегодня
5 июня, 13:56
Больше не синий. Фасад здания на улице Ленина в Омске вернули в первоначальный вид
Фасад здания на Любинском проспекте, который омский предприниматель покрасил в яркий цвет, снова стал бежевым.
9 апреля, 11:58
Омский предприниматель окрасил здание своего ресторана на улице Ленина в синий цвет
8 апреля, 13:34
В сердце города. В Омске продают помещение ресторана в купеческом особняке
28 февраля, 11:29
В центре Омска на месте популярной пиццерии откроется новое заведение
13 февраля, 11:57
Дебошир в самолете, эклеры с мясом косули и кондуктор-пивоман. Омск сегодня
12 февраля, 14:03
Построят в 2025 году. Омский бизнесмен откроет новый ресторан рядом с «Летуром»
Станислав Коробкин уже выкупил участок для строительства.
29 января, 12:44
2023
«Круасанчики от пацанчиков». На Богдана Хмельницкого за 28 млн продают кафе «Омичка»
14 ноября 2023, 03:05
Ждали недолго. Закрывшийся ресторан «Маниллов» выставили на продажу
Соответствующее объявление было опубликовано на одном из сайтов для продажи и покупки недвижимости.
1 ноября 2023, 11:47
Лучшие рестораны, обрушающаяся школа и новый авиарейс. Омск сегодня
17 октября 2023, 14:33
Два омских заведения вошли в топ-50 лучших ресторанов Сибири
17 октября 2023, 03:04
В Минсельхозе опровергли информацию о дефиците куриного мяса в омских ресторанах
16 октября 2023, 11:27
В центре Омска выставили на продажу бар «Хам-миллион» за 20 млн рублей
23 августа 2023, 06:53
Три банкетных зала и прозрачный купол. В Омске продают ресторан на 330 мест за 61 млн
15 августа 2023, 09:16
Омские рестораторы во главе с сыном спикера Заксобрания объединяют две фирмы в одну
27 февраля 2023, 10:36

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