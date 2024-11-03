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Хулиганство

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Главе СКР представят результаты проверки инцидента со стрельбой по омским подросткам
3 ноября, 13:38
В Омске пенсионер выстрелил в подростка из-за игнорирования замечаний
Сейчас 16-летний омич находится в больнице, возбуждено уголовное дело.
2 ноября, 14:48
Пострелял по-пьяни: омич получил срок за хулиганство с карабином
Житель Большереченского района Омской области получил 1 год и 6 месяцев принудительных работ за то, что устроил стрельбу из карабина возле кафе.
10 октября, 09:08
Полицейские задержали омича, который курил в автобусе и ругался матом на пассажиров
8 октября, 13:28
До 90 тысяч. Омичам, выбросившим электросамокаты в Иртыш, грозит наказание
3 октября, 15:04
Грозит до 7 лет. Омича накажут за стрельбу из пневмата в детей, бегающих по гаражам
11 июля, 07:48
Вернулся с ружьем и пачкой патронов. Пьяный омич заскучал и устроил стрельбу в кафе
19 апреля, 06:08
Стреляла в детей. Омская прокуратура запросила 3 года колонии воспитаннице детдома
12 апреля, 04:02
Дебошира, который бросил в официантку водонагреватель с кипятком, отправили в тюрьму
Ленинский районный суд наказал мужчину, который разгромил пиццерию и травмировал официантку после пьяной посиделки с другом.
9 апреля, 11:18
Через суд. Пострадавшая от дебоширов официантка омского кафе потребовала 300 тысяч
Мужчины посчитали, что им нужно компенсировать ущерб заведению, но не поспешили помогать получившей ожоги и ушибы девушке.
19 февраля, 11:06
Дошумелись. Многодетный отец из Омска сядет на 2 года за стрельбу в подростков
Обвиняемый намерен обжаловать приговор.
19 февраля, 07:50
Дебошир в самолете, эклеры с мясом косули и кондуктор-пивоман. Омск сегодня
12 февраля, 14:03
Пуля в лицо. Омича хотят отправить в колонию на 3 года за выстрел из пневматики
Мужчину обвиняют сразу по двум статьям.
12 февраля, 03:56
Наказание за обнаженку. Омич оголился перед зданием УФСБ
Центральный районный суд Омска рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города. По информации от пресс-службы судов Омской области, его обвиняли в хулиганстве.
30 января, 04:20
Теперь точно. В Омской области осудят воспитанницу детдома, стрелявшую по детям
Большеуковский районный суд Омской области рассмотрит уголовное дело, которое возбудили в отношении 16-летней воспитанницы «Большеуковского дома детства». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
15 января, 05:07
2023
Без интернета. Омичей, устроивших дебош в пиццерии, отправили под домашний арест
2 декабря 2023, 12:32
Бросили в официантку водонагреватель. Пьяные омские дебоширы попали под суд
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в заведении общественного питания.
30 ноября 2023, 12:51
Договориться не получилось. Омский пенсионер ночью выстрелил в шумную компанию
Прокуратура взяла под контроль расследование дела о стрельбе во дворе многоквартирного дома.
7 августа 2023, 10:04
В центре Омска пьяный местный житель напал на двоих прохожих и избил
Один из пострадавших получил серьезные травмы головы.
4 июля 2023, 08:19
Сводка происшествий. Омичи за последние сутки массово «ушли в отрыв»
За минувший день в Омске активизировались выпивающие, мошенники и хулиганы. Правила дорожного движения нарушались 591 раз.
25 февраля 2023, 09:24

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