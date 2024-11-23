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Ресторан

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Ноябрь
В Омске на Любинском проспекте выставили на продажу бар от итальянского бренд-шефа
23 ноября, 12:00
Октябрь
Пожарных машин нет. В Омске заметили дым над крышей «Летура»
31 октября, 03:44
В центре Омска на месте магазина откроется новый бар с дневным и вечерним меню
28 октября, 10:24
От откровений до конфликта: как омичка прошла испытание на шоу «Пацанки»
Омичка поделилась болезненной историей своего детства и вызвала скандал, устроив потасовку в ресторане.
25 октября, 09:02
На месте ресторана «Тамада» в омском «Летуре» откроется ресторан «БаклаДжани»
22 октября, 13:15
Пропажа подростка, затопленный ресторан и грязный «город-призрак». Омск сегодня
18 октября, 13:56
От завода к центру развлечений: в Омске появится новый комплекс с баром и караоке
14 октября, 11:22
В Омске за 190 млн выставили на продажу здание с «Кочегаркой» и «Ралли Сибирь»
11 октября, 10:31
Массовая отмена автобусов, любители ресторанов и товары для квадроберов. Омск сегодня
4 октября, 14:52
Сентябрь
Теплая встреча. Легионеры омского «Авангарда» отметили возвращение Райана Спунера
29 сентября, 04:59
Омичи начали активно бронировать заведения для новогодней вечеринки
28 сентября, 08:50
В Омске откроется ресторан грузинской кухни из Новосибирска
Заведение откроется осенью этого года и уже ищет сотрудников.
27 сентября, 12:48
Август
В стиле лофт: омичам показали обновленные эскизы элитного ресторана в центре города
31 августа, 08:51
«Попросили освободить помещение». В Омске закрывается популярный ресторан
31 августа, 03:05
Алфавита было мало. Пара вандалов разрушила вывеску популярного омского ресторана
23 августа, 08:48
Московский фудблогер восхитился знаменитыми омскими беляшами у Политеха
1 августа, 05:53
Июль
В Омске на Московке выставили на продажу банкетный зал «Евразия» за 50 млн
25 июля, 05:16
Пожар с погибшим, мошенники-миллионеры и сырный ресторан. Омск сегодня
20 июля, 14:03
В Омске на месте чешского ресторана «У Швейка» появится новое заведение
20 июля, 08:44
«Отвал всего». Фуд-блогер Макс Брандт поделился впечатлениями о еде и людях Омска
19 июля, 06:32

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