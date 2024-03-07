gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Охота на косуль

Выбрать дату
Февраль
Массовая гибель косуль, жестокое убийство и жизнь без воды. Омск сегодня
29 февраля, 14:16
Не смог удержаться. На омского охотника завели дело после убийства трех косуль
Мужчина имел разрешение на отстрел одной косули, но, заметив еще двух, выстрелил и в них.
29 февраля, 12:39
Дебошир в самолете, эклеры с мясом косули и кондуктор-пивоман. Омск сегодня
12 февраля, 14:03
Не имел разрешения. Прокуратура наказала омича, который незаконно убивал косуль
Сумма ущерба составила 120 000 рублей, останки животных нашли в пойме реки Иртыш.
7 февраля, 12:51
Январь
Проверял инстинкты. На живодера, спустившего собаку на косулю, завели уголовное дело
26 января, 10:10
Декабрь 2023
Шок. Ужасающее украшение. В Омске водитель повесил на капот машины голову косули
29 декабря 2023, 07:52
Ноябрь 2023
Добил ножом раненую. Омский браконьер с друзьями застрелил ночью двух косуль
В отношении только одного мужчины было возбуждено уголовное дело, поскольку он был единственный с оружием в руках.
8 ноября 2023, 13:30
Сентябрь 2023
За косулями на снегоходе. Суд накажет жителя Омской области за незаконную охоту
Называевская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение, однако мужчина до последнего не признавал вину.
21 сентября 2023, 13:29
Август 2023
В Омске скоро откроется сезон охоты на болотно-луговую, степную и полевую дичь
Открытие сезона охоты на животных этих категорий состоится 26 августа.
24 августа 2023, 12:21
Незаконная охота. В Омской области подвели итоги рейдов и наказали браконьеров
БУ «Управление по охране животного мира» подвело итоги рейдовых мероприятий за 7 месяцев текущего года.
1 августа 2023, 10:31
Май 2023
Отправляют работать. Омский браконьер поплатился на 600 тысяч за охоту на косуль
За нарушителем будут наблюдать в течение девяти месяцев после вступления решения суда в законную силу.
25 мая 2023, 03:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика