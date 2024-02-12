Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

иллюстрация

Сняли с рейса. Авиадебошир из Омска курил и матерился в самолете по пути в Сургут

12 февраля 2024, 04:56
Фото: Город55
иллюстрация

Омича сняли с рейса за курение и нецензурную брань в самолете

Мужчину выводили из самолета сотрудники транспортной полиции.

В Telegram-канале транспортной полиции сообщили, что в отношении 47-летний омича составили два административных протокола (мелкое хулиганство и нарушение запрета курения).

Выяснилось, что нарушитель прямо в своем кресле курил «электронку», а на замечания экипажа отреагировал агрессией и матерными ругательствами. После чего мужчину пришлось выводить из самолета уже сотрудникам транспортной полиции.

иллюстрация
Видео: Город55

Напомним, что недавно в омском аэропорту задержали 42-летнего пассажира-скандалиста. Мужчина занял чужое место и ругался с другими пассажирами. Ему грозит внушительный штраф или арест до 15 суток.

Хулиган на борту. Транспортная полиция Омска задержала дебошира в самолете
Узнать подробнее
Читайте также:
«Приняли как родного сына». Как прошли новогодние праздники в омском вытрезвителеОмский полицейский устроил погоню с охотинспекторами и подозревается в браконьерствеПуля в лицо. Омича на 3 года отправят в колонию за выстрел из пневматики
#Общество#Происшествия#Видео#Самолет#Полиция#Омск#Омская область#Пассажиры#Курение#Новости#Сибирь#Транспортная полиция#Безопасное поведение#Электронная сигарета#Агрессивное поведение#Мелкое хулиганство#Сургут
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
Сегодня, 08:21
Брат омского депутата устроил пьяную драку в ресторане и напал на росгвардейца
Сегодня, 08:56
Будьте готовы. В феврале по Омской области ударят две магнитных бури подряд
Сегодня, 06:27
За 10 лет в Омске сравняли с землей 401 аварийный дом. Какие планы у ДГХ на 2024 год
Сегодня, 04:44
От уплаты алиментов уклоняются 10 тысяч омичей. Выяснили, что им грозит
Сегодня, 06:25
В ГУЛХ Омской области опровергли назначение нового руководителя
Сегодня, 02:51