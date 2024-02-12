Сняли с рейса. Авиадебошир из Омска курил и матерился в самолете по пути в Сургут

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В Telegram-канале транспортной полиции сообщили, что в отношении 47-летний омича составили два административных протокола (мелкое хулиганство и нарушение запрета курения).
Выяснилось, что нарушитель прямо в своем кресле курил «электронку», а на замечания экипажа отреагировал агрессией и матерными ругательствами. После чего мужчину пришлось выводить из самолета уже сотрудникам транспортной полиции.
Напомним, что недавно в омском аэропорту задержали 42-летнего пассажира-скандалиста. Мужчина занял чужое место и ругался с другими пассажирами. Ему грозит внушительный штраф или арест до 15 суток.