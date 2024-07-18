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Дебошир

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2024
Кричал матом на пассажиров. Омича высадили из поезда за неадекватное поведение
18 июля, 13:30
Не реагировал на замечания. Новосибирца задержали в Омске из-за ругани в самолете
После прибытия в омский аэропорт мужчину задержали транспортные полицейские и доставили его в дежурную часть.
4 июля, 05:22
Курил и ругался. Омские полицейские задержали дебошира на борту самолета
Сотрудники омский транспортной полиции задержали 50-летнего мужчину, который устроил дебош на борту самолета.
22 мая, 10:37
Дебошира, который бросил в официантку водонагреватель с кипятком, отправили в тюрьму
Ленинский районный суд наказал мужчину, который разгромил пиццерию и травмировал официантку после пьяной посиделки с другом.
9 апреля, 11:18
Через суд. Пострадавшая от дебоширов официантка омского кафе потребовала 300 тысяч
Мужчины посчитали, что им нужно компенсировать ущерб заведению, но не поспешили помогать получившей ожоги и ушибы девушке.
19 февраля, 11:06
Дебошир в самолете, эклеры с мясом косули и кондуктор-пивоман. Омск сегодня
12 февраля, 14:03
Хулиган на борту. Транспортная полиция Омска задержала дебошира в самолете
В самолете, который летел из Москвы, пассажир занял не свое место и агрессивно вел себя. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.
23 января, 04:08
2023
Сломал ногами дверь. В Омске из-за вандала закрыли теплую остановку на «Доме Туриста»
27 ноября 2023, 08:18
Нет слов, одни маты. В Омске водителя-дебошира задержали на 18 суток
Кемеровчанин ездил без прав, выказал неповиновение и отказался от медосвидетельствования. Омский суд отправил его за решетку на 18 суток.
4 марта 2023, 05:01

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