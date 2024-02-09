Рекорд Буше, результаты транспортной реформы и обычаи мошенников. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Новость №1. Рид Буше побил рекорд «Авангарда» по количеству очков за сезон
После пяти шайб за две предыдущие игры, американский форвард Рид Буше побил рекорд клуба по количеству очков, набранных в сезоне. Сейчас на его счету их 75, он забил 44 шайбы и отдал 31 результативную передачу в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Прошлый рекорд принадлежал Владимиру Ткачеву. В сезоне-2022/2023 нападающий набрал 73 очка за «регулярку» и плей-офф.
Новость №2. В департаменте транспорта рассказали о результатах реформы
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по транспортной инфраструктуре обсудили последствия введения транспортной реформы, которая действует в городе с 1 июля прошлого года. В дептрансе пришли к выводу, что это имело благотворные последствия для города. На 2024 год изменения маршрутной сети не запланированы, если не считать появление трех новых троллейбусных маршрутов.
Новость №3. Мошенник из Москвы обворовывал омичей на рынке
С заявлениями о пропаже денег в отделения полиции обратились сразу несколько омичей и все они описывали приметы похожего человека. Оказалось, что столичный мошенник орудовал на рынке, расположенном на улице 10 лет Октября. Он подходил к работникам и и давал какую-то сумму денег, объясняя щедрость традицией в честь дня рождения. Потом располагал к себе и обворовывал. С помощью многочисленных показаний, сотрудники УМВД выяснили, кто совершал все правонарушения. Афериста удалось задержать на трассе по пути в Тюмень. Заведено 4 уголовных дела.