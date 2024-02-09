Рекорд Буше, результаты транспортной реформы и обычаи мошенников. Омск сегодня

С заявлениями о пропаже денег в отделения полиции обратились сразу несколько омичей и все они описывали приметы похожего человека. Оказалось, что столичный мошенник орудовал на рынке, расположенном на улице 10 лет Октября. Он подходил к работникам и и давал какую-то сумму денег, объясняя щедрость традицией в честь дня рождения. Потом располагал к себе и обворовывал. С помощью многочисленных показаний, сотрудники УМВД выяснили, кто совершал все правонарушения. Афериста удалось задержать на трассе по пути в Тюмень. Заведено 4 уголовных дела.