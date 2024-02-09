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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

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Рекорд Буше, результаты транспортной реформы и обычаи мошенников. Омск сегодня

9 февраля 2024, 14:15
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Рид Буше побил рекорд «Авангарда» по количеству очков за сезон

После пяти шайб за две предыдущие игры, американский форвард Рид Буше побил рекорд клуба по количеству очков, набранных в сезоне. Сейчас на его счету их 75, он забил 44 шайбы и отдал 31 результативную передачу в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Прошлый рекорд принадлежал Владимиру Ткачеву. В сезоне-2022/2023 нападающий набрал 73 очка за «регулярку» и плей-офф.

Помогли хет-трик и дубль. Легионер Рид Буше побил клубный рекорд «Авангарда»
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Новость №2. В департаменте транспорта рассказали о результатах реформы

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по транспортной инфраструктуре обсудили последствия введения транспортной реформы, которая действует в городе с 1 июля прошлого года. В дептрансе пришли к выводу, что это имело благотворные последствия для города. На 2024 год изменения маршрутной сети не запланированы, если не считать появление трех новых троллейбусных маршрутов.

Больше людей, меньше пробок: в дептрансе рассказали о результатах реформы
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Новость №3. Мошенник из Москвы обворовывал омичей на рынке

С заявлениями о пропаже денег в отделения полиции обратились сразу несколько омичей и все они описывали приметы похожего человека. Оказалось, что столичный мошенник орудовал на рынке, расположенном на улице 10 лет Октября. Он подходил к работникам и и давал какую-то сумму денег, объясняя щедрость традицией в честь дня рождения. Потом располагал к себе и обворовывал. С помощью многочисленных показаний, сотрудники УМВД выяснили, кто совершал все правонарушения. Афериста удалось задержать на трассе по пути в Тюмень. Заведено 4 уголовных дела.

По обычаю. Мошенник из Москвы обворовывал омичей на рынке и попал под стражу
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