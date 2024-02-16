gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Транспортная реформа

Выбрать дату
Февраль
В дептрансе назвали основные плюсы ухода маршруток из центра Омска
16 февраля, 09:23
Рекорд Буше, результаты транспортной реформы и обычаи мошенников. Омск сегодня
9 февраля, 14:15
Ноябрь 2023
«До конечной не поедет». Омичи снова пожаловались на работу частных перевозчиков
23 ноября 2023, 09:24
Сентябрь 2023
В Омске прекратил работу маршрут №307, следовавший от улицы Труда до улицы Ватутина
Перевозчик объяснил, что не хватает водителей, а транспорт на маршруте работает в убыток.
14 сентября 2023, 06:57
Июль 2023
Омичи в три раза реже стали жаловаться на работу городского транспорта
26 июля 2023, 11:40
Омский депутат Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу
25 июля 2023, 08:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика