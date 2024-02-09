Больше людей, меньше пробок: в дептрансе рассказали о результатах реформы

В документе рассказывается о последствиях изменений маршрутной сети, вступивших в силу 1 июля 2023 года. Все пассажирские автобусы малого класса в тот день исчезли с центральных магистралей: их маршруты пролегли по параллельным улицам. В дептрансе пришли к выводу, что это имело благотворные последствия для города.