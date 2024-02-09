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Больше людей, меньше пробок: в дептрансе рассказали о результатах реформы

Больше людей, меньше пробок: в дептрансе рассказали о результатах реформы

9 февраля 2024, 09:47
Фото: Город55

Больше людей, меньше пробок: в дептрансе рассказали о результатах реформы

По данным чиновников, изменение маршрутной сети имело позитивные последствия.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по транспортной инфраструктуре, помимо всего прочего, будет заслушан доклад департамента транспорта городской администрации. Его тема — «Эффективность изменений в маршрутную сеть города». Копия официального письма в ГС за подписью исполняющего обязанности мэра Евгения Фомина есть в распоряжении Города 55.

В документе рассказывается о последствиях изменений маршрутной сети, вступивших в силу 1 июля 2023 года. Все пассажирские автобусы малого класса в тот день исчезли с центральных магистралей: их маршруты пролегли по параллельным улицам. В дептрансе пришли к выводу, что это имело благотворные последствия для города.

— Натурная оценка интенсивности движения общественного транспорта, проходящего через остановочные пункты по улице Гагарина, показала, — говорится в письме, — что после проведенных изменений маршрутной сети количество подвижного состава, следующего в часы пик через остановочные пункты «Дом Туриста», «Госпиталь», сократилось с 267 до 148 единиц в час, что привело к снижению заторовых ситуаций в районе остановочных пунктов, увеличению регулярности движения на маршрутах, а также повышению общей пропускной способности центральных магистралей.

При уменьшении количества транспорта число пассажиров, которые проезжают по центральным улицам, выросло по данным за вторую половину 2023 года на 15,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

На 2024 год изменения маршрутной сети не запланированы, если не считать появление трех новых троллейбусных маршрутов. 5-й троллейбус соединит «МЕГУ» с поселком Юбилейный, 10-й — с заводом Попова, а маршрут 7 м соединит железнодорожный вокзал с микрорайоном «Зеленая река».

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#Омск#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Дептранс#Маршрутная сеть
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