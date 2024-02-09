Больше людей, меньше пробок: в дептрансе рассказали о результатах реформы

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по транспортной инфраструктуре, помимо всего прочего, будет заслушан доклад департамента транспорта городской администрации. Его тема — «Эффективность изменений в маршрутную сеть города». Копия официального письма в ГС за подписью исполняющего обязанности мэра Евгения Фомина есть в распоряжении Города 55.
В документе рассказывается о последствиях изменений маршрутной сети, вступивших в силу 1 июля 2023 года. Все пассажирские автобусы малого класса в тот день исчезли с центральных магистралей: их маршруты пролегли по параллельным улицам. В дептрансе пришли к выводу, что это имело благотворные последствия для города.
— Натурная оценка интенсивности движения общественного транспорта, проходящего через остановочные пункты по улице Гагарина, показала, — говорится в письме, — что после проведенных изменений маршрутной сети количество подвижного состава, следующего в часы пик через остановочные пункты «Дом Туриста», «Госпиталь», сократилось с 267 до 148 единиц в час, что привело к снижению заторовых ситуаций в районе остановочных пунктов, увеличению регулярности движения на маршрутах, а также повышению общей пропускной способности центральных магистралей.
При уменьшении количества транспорта число пассажиров, которые проезжают по центральным улицам, выросло по данным за вторую половину 2023 года на 15,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
На 2024 год изменения маршрутной сети не запланированы, если не считать появление трех новых троллейбусных маршрутов. 5-й троллейбус соединит «МЕГУ» с поселком Юбилейный, 10-й — с заводом Попова, а маршрут 7 м соединит железнодорожный вокзал с микрорайоном «Зеленая река».