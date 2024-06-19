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Афера

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2024
Пугали работой с террористами. Аферисты обманули доцента омского вуза на 800 000 руб
Мошенники обманули преподавательницу одного из омских вузов на 800 000 рублей и напугали причастностью к терроризму, в деле разбираются правоохранительные органы.
19 июня, 11:13
Знал, на что идет. В Тюмени полицейские задержали омского афериста
19-летний подозреваемый нашел объявление о работе в интернете и понимал, что присоединяется к мошенникам.
1 марта, 14:12
Рекорд Буше, результаты транспортной реформы и обычаи мошенников. Омск сегодня
9 февраля, 14:15
Обманывала и угрожала. Лжесотрудница Центробанка похитила у омички 3 миллиона рублей
Аферистка убедила женщину в том, что ее деньгами пытаются завладеть мошенники, по этому факту уже заведено уголовное дело.
15 января, 12:51
Мошенники-миллионеры. За первые две недели года омичи отдали аферистам почти 20 млн
13 января, 11:18
2023
Новый вид афер. Как мошенники заставляют омичей добровольно отдавать свои данные
22 ноября 2023, 11:12
Куриная проверка, тюремный мошенник и крупное назначение. Омск сегодня
18 ноября 2023, 13:53
Аферист обманул омского слесаря, а потом признался, что сидит в тюрьме
18 ноября 2023, 07:53
«Убедили». Мошенники оформили на омича кредит в размере 4 000 000 рублей
Житель Кировского округа, работающий в судоходной компании, обратился в полицию после общения с «работниками банка».
2 августа 2023, 10:45
2022
В Омске задержали одного из участников преступной схемы
Курьер похищал деньги у пенсионерок.
7 ноября 2022, 09:13
Яблоко от яблони. В Омске дочь и отец перевели мошенникам крупную сумму денег
Под воздействием мошенников дочь и отец отдали свои сбережения на сумму около 1,7 млн рублей.
25 октября 2022, 12:39
«Вырежем всю семью». Новая схема мошенничества на омских сайтах интимных услуг
29 апреля 2022, 12:01

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