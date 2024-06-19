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Аферист

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2024
Пугали работой с террористами. Аферисты обманули доцента омского вуза на 800 000 руб
Мошенники обманули преподавательницу одного из омских вузов на 800 000 рублей и напугали причастностью к терроризму, в деле разбираются правоохранительные органы.
19 июня, 11:13
До встречи в лаундже омской «Меги». Как меня пытались обмануть на сайте знакомств
19 марта, 07:23
Знал, на что идет. В Тюмени полицейские задержали омского афериста
19-летний подозреваемый нашел объявление о работе в интернете и понимал, что присоединяется к мошенникам.
1 марта, 14:12
Поймай меня, если сможешь? Омич два года притворялся юристом и брал за это деньги
Мужчина уже имел дело с законом и не первый раз попадался на мошенничестве, так что судья учел этот момент.
28 февраля, 08:02
Забирал часть себе. Омский подросток помогал аферистам обманывать пенсионеров
Молодой человек успел съездить на два адреса и забрать у пожилых женщин все их сбережения.
20 февраля, 08:09
Рекорд Буше, результаты транспортной реформы и обычаи мошенников. Омск сегодня
9 февраля, 14:15
Обманывала и угрожала. Лжесотрудница Центробанка похитила у омички 3 миллиона рублей
Аферистка убедила женщину в том, что ее деньгами пытаются завладеть мошенники, по этому факту уже заведено уголовное дело.
15 января, 12:51
Мошенники-миллионеры. За первые две недели года омичи отдали аферистам почти 20 млн
13 января, 11:18
2023
Новый вид афер. Как мошенники заставляют омичей добровольно отдавать свои данные
22 ноября 2023, 11:12
Куриная проверка, тюремный мошенник и крупное назначение. Омск сегодня
18 ноября 2023, 13:53
Аферист обманул омского слесаря, а потом признался, что сидит в тюрьме
18 ноября 2023, 07:53
Учительница из Омска перевела аферистам 4,9 млн после сообщения от «директора школы»
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
28 октября 2023, 05:14
Позвонил «заместитель министра». Омская пенсионерка перевела мошенникам 7,8 млн
Женщина отправила аферистам все деньги, полученные от продажи квартиры.
14 октября 2023, 09:29
Позвонили из «госуслуг». Омич перевел мошенникам 2,8 млн рублей
Злоумышленники рассказали, что неизвестные якобы пытаются оформить кредит на имя потерпевшего.
5 сентября 2023, 11:33
Лишилась свадебного подарка. Омичка перевела мошенникам больше миллиона рублей
Потерпевшей написал в мессенджере неизвестный и предложил легкий способ заработка.
10 августа 2023, 04:59
Представился полицейским. Омичка поверила мошенникам и перевела им 830 тысяч
Незнакомец для убедительности отправил потерпевшей фотографию служебного удостоверения.
31 июля 2023, 11:33
Телефонные аферисты пытались обмануть 89-летнюю омичку, но бабушка их раскусила
Пенсионерке поступил звонок якобы от ее дочери.
10 июля 2023, 11:46
Пыталась заработать на бирже. Омская пенсионерка перевела мошенникам 140 тысяч
Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество»
16 февраля 2023, 04:46

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