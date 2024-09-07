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Транспортная прокуратура

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Сентябрь
Из-за горевшей баржи в омском речпорту в небо поднялся черный столб дыма
7 сентября, 07:31
Из Камчатки в Омск. В Омской транспортной прокуратуре представили нового управленца
4 сентября, 08:50
Август
В магазин на вертолете. Омич незаконно полетел в соседнее село за покупками
У него не было документов, разрешающих осуществить полет. Омич не обращался в Росавиацию и не уведомлял о своих планах. Договора на страховку у него также не было.
21 августа, 04:22
В Омске компания «проштрафилась» на 10 млн из-за пунктов пропуска через границу
Фирма «Стройсервис» в прошлом году не успела вовремя поставить и смонтировать два комплекса зданий на пунктах пропуска, за что и была наказана.
14 августа, 11:09
Не добрались до берега. Трое жителей Омской области утонули в затоне Иртыша
9 августа, 08:34
Опубликованы кадры с места крушения самолета омских путешественников в Приморье
7 августа, 03:21
Оба погибли. Найдены тела омичей, разбившихся на самолете в Приморье
7 августа, 02:58
Запретили взлетать. В Омской области нашли опасный самолет
Его хозяин летал над областью без соответствующих документов. Теперь ему придется заплатить крупный штраф.
1 августа, 02:44
Июль
Без еды и воды. Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали за жадность к омичам
30 июля, 02:30
Без опрокидывания. В Омской области сошли с рельс два вагона с цементом
7 июля, 06:19
В Омске оштрафовали авиакомпанию «Северный ветер» за нехватку мест в самолете до Сочи
3 июля, 02:57
Июнь
Опасный маневр. Омич слетал на вертолете за продуктами и привлек внимание прокуратуры
11 июня, 03:53
Масштабные изменения. В День России в Омске скорректируют 18 автобусных маршрутов
10 июня, 12:10
Май
Омичей предупредили об изменении схемы движения автобусного маршрута №88
О временных изменениях в маршруте №88 сообщили в городском департаменте транспорта, корректировки связаны с ремонтными работами на улице Шаронова.
31 мая, 11:28
Упущенная выгода. Прокуратура направила в суд дело бывшего начальника ж/д станции
Транспортная прокуратура направила в суд дело бывшего начальника станции «Пламя» Западно-Сибирской железной дороги, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
28 мая, 11:07
Апрель
В МЧС показали, как тушили бочки с горючим в омских Нефтяниках
25 апреля, 08:30
Стало известно, когда в Омской области начнут курсировать теплоходы
В министерстве транспорта Омской области опубликовали расписание маршрутов теплоходов, они начнут курсировать с 1 мая.
2 апреля, 10:00
Март
Без разрешения. В Омске пилот нарвался на штраф за полет на частном самолете
У пилота не было разрешительных документов на право управления и согласованного плана полета.
7 марта, 02:46
Февраль
Срок готов. В Омске иностранец хотел дать взятку работнику правоохранительных органов
Деньги, предложенные в качестве незаконного вознаграждения, решено передать государству.
22 февраля, 11:44
Рекорд Буше, результаты транспортной реформы и обычаи мошенников. Омск сегодня
9 февраля, 14:15

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