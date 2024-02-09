По обычаю. Мошенник из Москвы обворовывал омичей на рынке и попал под стражу

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
С заявлениями о пропаже денег в отделения полиции обратились сразу несколько омичей. Все потерпевшие описывали схожие обстоятельства кражи и приметы человека, который с ними общался. Они привозили товар на рынок, расположенный на улице 10 лет Октября, после чего к ним подходил неизвестный и давал какую-то сумму денег. Свой «щедрый» порыв он объяснял днем рождения и кавказским обычаем, согласно которому в этот день нужно раздавать купюры.
Один из потерпевших встретился с аферистом, когда получил 150 000 рублей после разгрузки товара. Незнакомый мужчина дал ему несколько банкнот и попросил подвезти, тот согласился. После ухода мошенника омич заметил исчезновение крупной суммы — 50 тысяч рублей. Похожие истории рассказывали полицейским и другие работники рынка.
С помощью многочисленных показаний, сотрудники УМВД выяснили, кто совершал все правонарушения. Злоумышленником оказался москвич, который раньше уже был судим за похожие действия. Кроме того, удалось установить, что схему с обычаями он использовал и в других городах.
Его удалось задержать на трассе по пути в Тюмень, куда он выехал из Омска на такси. По факту произошедшего заведено три уголовных дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и одно по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».