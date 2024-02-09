По обычаю. Мошенник из Москвы обворовывал омичей на рынке и попал под стражу

С заявлениями о пропаже денег в отделения полиции обратились сразу несколько омичей. Все потерпевшие описывали схожие обстоятельства кражи и приметы человека, который с ними общался. Они привозили товар на рынок, расположенный на улице 10 лет Октября, после чего к ним подходил неизвестный и давал какую-то сумму денег. Свой «щедрый» порыв он объяснял днем рождения и кавказским обычаем, согласно которому в этот день нужно раздавать купюры.