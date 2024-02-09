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По обычаю. Мошенник из Москвы обворовывал омичей на рынке и попал под стражу

9 февраля 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney
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Мошенник из Москвы обворовывал омичей на рынке

В полицию с заявлениями обратились сразу несколько человек, и все описывали похожие приметы и действия злоумышленника.

С заявлениями о пропаже денег в отделения полиции обратились сразу несколько омичей. Все потерпевшие описывали схожие обстоятельства кражи и приметы человека, который с ними общался. Они привозили товар на рынок, расположенный на улице 10 лет Октября, после чего к ним подходил неизвестный и давал какую-то сумму денег. Свой «щедрый» порыв он объяснял днем рождения и кавказским обычаем, согласно которому в этот день нужно раздавать купюры.

Один из потерпевших встретился с аферистом, когда получил 150 000 рублей после разгрузки товара. Незнакомый мужчина дал ему несколько банкнот и попросил подвезти, тот согласился. После ухода мошенника омич заметил исчезновение крупной суммы — 50 тысяч рублей. Похожие истории рассказывали полицейским и другие работники рынка.

С помощью многочисленных показаний, сотрудники УМВД выяснили, кто совершал все правонарушения. Злоумышленником оказался москвич, который раньше уже был судим за похожие действия. Кроме того, удалось установить, что схему с обычаями он использовал и в других городах.

Его удалось задержать на трассе по пути в Тюмень, куда он выехал из Омска на такси. По факту произошедшего заведено три уголовных дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и одно по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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#Кража#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Кража денег#Анастасия Баянова
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