Помогли хет-трик и дубль. Легионер Рид Буше побил клубный рекорд «Авангарда»

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше побил рекорд клуба по количеству очков, набранных в сезоне. Сейчас на счету легионера из Америки 75 очков, он забил 44 шайбы и отдал 31 результативную передачу в текущем регулярном чемпионате.
Две последние игры «ястребов» существенно добавили баллов в копилку Буше. Напомним, в матче с питерским СКА нападающий оформил хет-трик, а вчера, 8 февраля, во время поединка с московским «Спартаком» записал на свой счет дубль.
Прошлый рекорд принадлежал Владимиру Ткачеву. В сезоне-2022/2023 (регулярный чемпионат и плей-офф) нападающий набрал 73 очка, форвард забросил 26 шайб и 47 раз выступал в качестве ассистента.
Отметим, что звено Буше-Спунер-Ткачев стало лучшим в сезоне Континентальной хоккейной лиги.