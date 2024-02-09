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Рид Буше

Помогли хет-трик и дубль. Легионер Рид Буше побил клубный рекорд «Авангарда»

9 февраля 2024, 08:30
Фото: ХК Авангард
Рид Буше

Рид Буше побил клубный рекорд омского «Авангарда» по количеству очков за сезон

Две последние игры «ястребов» существенно добавили баллов в копилку Буше. В матче с питерским СКА нападающий оформил хет-трик, а во время поединка с московским «Спартаком» записал на свой счет дубль.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше побил рекорд клуба по количеству очков, набранных в сезоне. Сейчас на счету легионера из Америки 75 очков, он забил 44 шайбы и отдал 31 результативную передачу в текущем регулярном чемпионате.

Две последние игры «ястребов» существенно добавили баллов в копилку Буше. Напомним, в матче с питерским СКА нападающий оформил хет-трик, а вчера, 8 февраля, во время поединка с московским «Спартаком» записал на свой счет дубль.

Прошлый рекорд принадлежал Владимиру Ткачеву. В сезоне-2022/2023 (регулярный чемпионат и плей-офф) нападающий набрал 73 очка, форвард забросил 26 шайб и 47 раз выступал в качестве ассистента.

Отметим, что звено Буше-Спунер-Ткачев стало лучшим в сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Буше — Спунер — Ткачев. Звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ
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#Спорт#Авангард#История#Очки#Рекорд#Игры#Рид Буше#Владимир Ткачев#Спартак#Евгений Игишев#Пресс-служба#Ассистент#Баллы#СКА#Клуб
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