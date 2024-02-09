Помогли хет-трик и дубль. Легионер Рид Буше побил клубный рекорд «Авангарда»

Рид Буше побил клубный рекорд омского «Авангарда» по количеству очков за сезон

Две последние игры «ястребов» существенно добавили баллов в копилку Буше. В матче с питерским СКА нападающий оформил хет-трик, а во время поединка с московским «Спартаком» записал на свой счет дубль.