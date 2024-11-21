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Салют

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Отмена новогоднего салюта, необычные имена и «смертельное» ограбление. Омск сегодня
21 ноября, 14:03
Нового года не будет? В Омске отменили новогодний салют
21 ноября, 07:10
В Омске отменили салют на День города
25 июля, 05:57
Единовременная выплата. В Омске ветеранам ВОВ выплатят по 250 тысяч ко Дню Победы
18 апреля, 03:28
Повременим. В Омске не будут организовывать салют в честь Дня Победы
О решении не проводить салют 9 Мая рассказал Виталий Хоценко, губернатор уверил, что салют запустят тогда, когда домой вернуться бойцы СВО.
17 апреля, 09:54
Летел во все стороны. В одном из омских дворов новогодний салют вышел из-под контроля
2 января, 11:05
2023
«Конечно нужны!» или «Лучше нуждающимся». Что омичи думают о новогодних салютах
16 декабря 2023, 03:23
Реальные зарплаты, новогодний стол и праздник без салюта. Омск сегодня
15 декабря 2023, 14:37
«Сейчас не время!». В Омской области отказались запускать салют в Новый год
15 декабря 2023, 07:35
Два в одном. На колесе обозрения появились поздравления для омичей
Бегущая строка сменилась иллюминацией салюта, медали и флага РФ.
13 августа 2023, 03:14
«Не зря приехали». Как омичи оценили фейерверк, запущенный на День города
6 августа 2023, 05:16
В День города на колесе обозрения в Омске запустили иллюминацию-салют
Колесо остановилось, появилась бегущая строка с поздравлением и салют.
6 августа 2023, 04:44
Салют в Омске, посвященный Дню Победы, перенесли на август
19 мая 2023, 05:10
Устроили праздник сами. Омичи запустили во дворе дома салют в честь Дня Победы
10 мая 2023, 09:01
«Время салютов еще придет». В Омске отменили праздничный фейерверк на 9 Мая
27 апреля 2023, 08:25
Три миллиона за 10 минут. В Омске определились с местами проведения салюта на 9 мая
Сейчас ищут компанию, которая займется организацией фейерверка ко Дню победы.
5 апреля 2023, 03:52
Искры в глаз! В Новый год из-за петард серьезно пострадал молодой омич
Омские медики принимали пострадавших в новогодние праздники.
11 января 2023, 12:19
2022
Салют отменяется. В Омске серьезно изменили программу празднования 200-летия региона
Об отмене праздничного салюта сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.
20 сентября 2022, 04:11

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